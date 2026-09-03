Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Altın
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.915,31 %-0,96
        DOLAR 48,3150 %0,09
        EURO 56,3077 %0,58
        GRAM ALTIN 6.949,45 %2,03
        BITCOIN 79.719,00 %3,00
        FAİZ 39,57 %-0,53
        GÜMÜŞ GRAM 103,33 %1,86
        GBP/TRY 65,4585 %0,48
        EUR/USD 1,1618 %0,26
        BRENT PETROL 95,57 %1,28
        ÇEYREK ALTIN 11.362,35 %2,03
        Haberler Ekonomi Altın Altın ağustosta 7 ayın en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi

        Altın ağustosta 7 ayın en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi

        Altının onsu, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, FED'in faiz artıracağı öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla Ağustos'ta 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi

        ABD/İsrail-İran savaşından dolayı yükselen petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerini artırıyor. Bu durum ise merkez bankalarının şahin bir tutum sergileyeceğine dair tahminleri güçlendiriyor.

        Bu süreçte güvenli liman olarak görülen dolara talebin artması da emtia piyasasında özellikle değerli metaller üzerinde satış baskısına sebep oluyor.

        Ocak ayında yüzde 12,4, şubat ayında yüzde 8,5 değer kazanan ons altın, Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından düşüşe geçti. Söz konusu sebeplerle mart ayında yüzde 11,3, nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında yüzde 1,8, haziran ayında yüzde 11,7 değer kaybeden ons altın, temmuz ayında ise yüzde 0,9 değer kazandı.

        REKLAM

        Ağustos ayında ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, ABD'de yavaşlayan enflasyon, ülkede istihdamın Fed'in faiz artıracağına yönelik öngörüleri zayıflatması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla yüzde 10 yükselen ons altın, söz konusu ayı 4 bin 449 dolardan kapattı. Böylece altının onsu 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

        Gümüşte de 7 ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti

        Benzer bir tablo gümüş fiyatlarında da görüldü. Gümüşün onsu da Fed'in faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflamasıyla ağustos ayında yüzde 15,4 artarak 66,5 dolara çıktı ve 7 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #altın
        #gümüş
        #ons altın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!