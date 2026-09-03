Erzurum'un Aziziye ilçesinde, 25 Ağustos 2026 günü, Adalar Camii’nde yatsı namazında meydana gelen olayda, cemaatin önünde gezinen kedi, bir kişinin ayaklarının arasında girmeye çalıştı.

KEDİYE TEKME ATTI İMAMIN KAFASINA ÇARPTI

Tam bu esnada aynı kişinin bir anda namaz içinde kediyi tekmelediği ve kedinin havalandığı, imamın kafasına çarparak yere düştüğü görüldü.

TEKMELEYEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlardan sonra harekete geçti. Polis şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

KEDİNİN DURUMU İYİ

Bu arada kedinin sağlık durumunun da iyi olduğu ve her hangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

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"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, "Erzurum'da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği" şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.

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"ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli, tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.