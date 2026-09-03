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        Haberler Gündem İBB'ye yeni dalga operasyon

        İBB'ye yeni dalga operasyon

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kent lokantalarından sorumlu şube müdürü ile satın alma daire başkanı da gözaltında.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 08:22 Güncelleme:
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        İBB'ye yeni dalga operasyon

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi raporlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildi.

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        Soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve görevleri şöyle:

        İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satınalma Daire Başkanı, Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen, İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki.

        Öte yandan, şüphelilerden Mahmut Berk Şahin’in TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firma sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği, Onur Gülin’in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yurt dışında bulunan Mahmut Berk Şahin’in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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