Ağustos'ta en çok hangi otomobil markaları satıldı?
Ağustos ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 25,16'lık düşüşle 61 bin 529 adet oldu. İşte geçen ay Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları...
Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:16 Güncelleme:
1
RENAULT
Satış (adet): 7.919
2
VOLKSWAGEN
Satış (adet): 5.624
3
TOGG
Satış (adet): 4.886
4
HYUNDAI
Satış (adet): 4.879
5
TOYOTA
Satış (adet): 4.335
6
SKODA
Satış (adet): 3.055
7
PEUGEOT
Satış (adet): 2.852
8
MERCEDES-BENZ
Satış (adet): 2.837
9
KIA
Satış (adet): 2.647
10
FIAT
Satış (adet): 2.125
11
CITROEN
Satış (adet): 2.021
12
OPEL
Satış (adet): 1.966
13
KG MOBILITY – SSANGYONG
Satış (adet): 1.845
14
NISSAN
Satış (adet): 1.659
15
DACIA
Satış (adet): 1.638
16
BMW
Satış (adet): 1.615
17
VOLVO
Satış (adet): 1.481
18
CHERY
Satış (adet): 1.361