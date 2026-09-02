Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.922,12 %-2,16
        DOLAR 48,2975 %0,02
        EURO 55,9417 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.687,61 %-0,50
        BITCOIN 76.612,00 %-1,04
        FAİZ 39,96 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 98,97 %-0,58
        GBP/TRY 65,2245 %-0,14
        EUR/USD 1,1574 %-0,16
        BRENT PETROL 94,00 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 10.934,24 %-0,50
        Haberler Ekonomi Otomobil Ağustos'ta en çok hangi otomobil markaları satıldı?

        Ağustos'ta en çok hangi otomobil markaları satıldı?

        Ağustos ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 25,16'lık düşüşle 61 bin 529 adet oldu. İşte geçen ay Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        RENAULT

        Satış (adet): 7.919

        2

        VOLKSWAGEN

        Satış (adet): 5.624

        3

        TOGG

        Satış (adet): 4.886

        4

        HYUNDAI

        Satış (adet): 4.879

        5

        TOYOTA

        Satış (adet): 4.335

        6

        SKODA

        Satış (adet): 3.055

        7

        PEUGEOT

        Satış (adet): 2.852

        8

        MERCEDES-BENZ

        Satış (adet): 2.837

        9

        KIA

        Satış (adet): 2.647

        10

        FIAT

        Satış (adet): 2.125

        11

        CITROEN

        Satış (adet): 2.021

        12

        OPEL

        Satış (adet): 1.966

        13

        KG MOBILITY – SSANGYONG

        Satış (adet): 1.845

        14

        NISSAN

        Satış (adet): 1.659

        15

        DACIA

        Satış (adet): 1.638

        16

        BMW

        Satış (adet): 1.615

        17

        VOLVO

        Satış (adet): 1.481

        18

        CHERY

        Satış (adet): 1.361

        19

        AUDI

        Satış (adet): 1.275

        20

        OMODA & JAECOO

        Satış (adet): 960

        ÖNERİLEN VİDEO
        #oto satışları
        #markalar
        #odmd
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi