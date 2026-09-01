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        Galatasaray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!

        Galatasaray, Porto'dan transfer ettiği Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamaya göre; Galatasaray milli golcü için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun sonraki satışının karından %10 pay ödeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 22:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!

        Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül'ü transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, milli santrforun maliyetini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Deniz Gül için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanı sıra futbolcunun sonrası satışından elde edilecek karın %10'unu da Portekiz kulübüne verecek.

        Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Deniz Gül ise yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

        Galatasaray tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

        Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.

        Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir. "

        Deniz Gül, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda 44 maçta 7 gol kaydetti.

        Deniz Gül Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
        Deniz Gül Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        "ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

        Deniz Gül, imzayı atmasının ardından Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

        Çok mutlu olduğunu aktaran 22 yaşındaki santrfor, "Bugün çocukluk hayalim gerçekleşti. Başardık ve artık çok mutluyum. Öncelikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Beni bugün havalimanında çok güzel karşıladılar. Onlarla da bir an önce statta görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Deniz Gül'ün çok kıymetli bir oyuncu olduğunu anlatarak "Stadımızda fotoğrafı var. Babasına da sordum. 2013 yılında çektirmiş. Deniz'in hayal kurduğu takıma gelmesi çok enteresan. Çok kıymetli bir oyuncu, genç bir kardeşimiz. Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim. Hem Galatasaraylı olması hem de böyle bir kulübün oyuncusu olması çok önemli. Onun için kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Tekrar başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Deniz Gül
        #galatasaray
        #transfer
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