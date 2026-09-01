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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da: Çocukluk hayalim gerçek oluyor!

        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da: Çocukluk hayalim gerçek oluyor!

        Galatasaray, Deniz Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Bir an önce başlamak istediğini ifade eden 22 yaşındaki santrfor, "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor" şeklinde konuştu.

        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!

        Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekiz ekibi Porto'nun santrforu milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldi.

        Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 22 yaşındaki golcüyü, burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

        Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Deniz, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım." ifadelerini kullandı.

        Basın mensuplarına poz veren genç santrfor, Galatasaray taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

        Deniz Gül'ün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

        "ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLUYOR"

        İstanbul Havalimanı'nda ilk açıklamasını geçen genç santrfor, "Taraftarın ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlarla bir an önce kavuşmayı iple çekiyorum. Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Takımımla, taraftarımla buluşmak istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        PORTO GIMENEZ'İ KİRALADI, DENİZ GÜL'E İZİN VERDİ

        Portekiz temsilcisi hücum bölgesine Milan'dan Santiago Gimenez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladıktan sonra milli futbolcunun transferine izin verdi.

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        BONSERVİSİ 10+1 MİLYON EURO

        Galatasaray'ın bu transfer için Porto'ya 10+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

        Genç santrfor geçtiğimiz sezon 44 maçta 7 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 1.824 dakika sahada kaldı.

        "ISLAK İMZALAR ATILDI"

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik transferle ilgili son detayları anlattı. Çelik, "Galatasaray yeni santrforu Deniz Gül'e bugün itibarıyla kavuşacak. Oyuncuyla bir gece önce anlaşma sağlanmıştı. Ardından Porto'yla da müzakerelere başlandı. 10 milyon Euro + 1 milyon Euro başarıya bağlı bonus maddesiyle birlikte Portekiz ekibi de ikna edildi. Dün antrenmana çıkan Deniz Gül, bugün gerekli izinleri aldı. Porto'nun da bir santrfor takviyesi yapması bekleniyordu. Transfer sürecinin biraz uzamasının nedeni de buydu. Dün itibarıyla ıslak imzalar atıldı." ifadelerini kullandı.

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        #Deniz Gül
        #galatasaray
        #transfer
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