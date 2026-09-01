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        Haberler Dünya Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi

        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi

        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1003'e çıktığı bildirildi. Sel felaketinin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı.

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        Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1003'e yükseldiği, 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3 bin 916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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        Arama kurtarma çalışmalarında 21 bin 314 güvenlik personelinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgeye yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi.

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        Öte yandan, Nepaldeki sel nedeniyle Çinin Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtilmişti.

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        Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

        Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

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        Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. 

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        Merkezi Katmanduda bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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        #Nepal
        #sel felaket
        #haberler
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