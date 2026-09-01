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        Haberler Dünyadan Rapçi Tupac Shakur'un katili bulundu! 30 yıllık cinayet çözüldü

        Rapçi Tupac Shakur'un katili bulundu! 30 yıllık cinayet çözüldü

        Eski çete lideri, rapçi Tupac Shakur'un 1996'daki cinayetini organize etmekten suçlu bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 13:25 Güncelleme:
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        30 yıllık cinayet çözüldü

        Eski çete lideri Duane "Keffe D" Davis, rapçi Tupac Shakur'un cinayetini organize etmekten suçlu bulundu. Bu, yaklaşık 30 yıldır çözülememiş bir cinayet davasında verilen ilk mahkumiyet kararı oldu.

        Mahkeme, rap şarkıcısının 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta bir araçtan açılan ateş sonucu ölümüyle ilgili olarak Davis'i cinayetten suçlu buldu.

        63 yaşındaki Davis, karara itiraz edeceğini söyledi.

        Duane Keffe D Davis
        Duane Keffe D Davis

        Duruşma sırasında mahkeme, Davis'in 2008'de polisle yaptığı bir görüşmenin kaydını dinledi. Kayıtta Davis, ateş açılan arabada olduğunu, ancak Shakur'u öldüren kurşunları kendisinin ateşlemediğini söylüyordu.

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        TETİĞİ ÇEKEN DE ÖLDÜ

        Savcılar, Güney Yakası Compton Crips sokak çetesinin eski lideri Davis'in silahı bizzat ateşlemediğini, ancak ateş emrini verdiğini ve yeğeni Orlando Anderson'ın ateş açmak için kullandığı silahı temin ettiğini savundu.

        Anderson, Shakur'un öldürülmesiyle ilgisi olmadığını reddettikten sonra, 1998'de başka bir silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Shakur, rap müziğin en etkili isimlerinden biri olarak kariyerinin zirvesindeyken, 25 yaşında öldürüldü. Dünya çapında 75 milyondan fazla albüm satmıştı.

        30 yıl boyunca, bu dava Amerika'nın en ünlü çözülememiş davalarından biri olarak kaldı ve sayısız komplo teorisine yol açtı. Şimdiye kadar hiçbir mahkumiyet kararı çıkmamıştı.

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        ÇETELER ARASI KAVGA

        Duruşma sırasında savcılar, Davis'in bu silahlı saldırıyı, Anderson'ın birkaç saat önce Las Vegas'ta Shakur ve ekibiyle kavga etmesinin ardından misilleme olarak planladığını söyledi.

        Shakur'un öldürülmesi, Doğu Yakası ve Batı Yakası rap sahneleri arasındaki yoğun rekabetin ve o dönemde hip-hop'ta derin kökleri olan Bloods ve Crips çeteleri arasındaki kavgaların ortasında gerçekleşti.

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        #Tupac Shakur
        #cinayet
        #Katil
        #rapçi
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