Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı...

Sarı-kırmızılı takım Porto'da kariyerini sürdüren Deniz Gül ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

22 yaşındaki santrfor, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı formaya bağlayan ıslak imzayı atmak için bugün 14.00 sıralarında İstanbul'da olacak.

PORTO GIMENEZ'İ KİRALADI, DENİZ GÜL'E İZİN VERDİ

Portekiz temsilcisi hücum bölgesine Milan'dan Santiago Gimenez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladıktan sonra milli futbolcunun transferine izin verdi.

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BONSERVİSİ 10+1 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bu transfer için Porto'ya 10+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Genç santrfor geçtiğimiz sezon 44 maçta 7 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 1.824 dakika sahada kaldı.

"ISLAK İMZALAR ATILDI"

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik transferle ilgili son detayları anlattı. Çelik, "Galatasaray yeni santrforu Deniz Gül'e bugün itibarıyla kavuşacak. Oyuncuyla bir gece önce anlaşma sağlanmıştı. Ardından Porto'yla da müzakerelere başlandı. 10 milyon euro artı 1 milyon euro başarıya bağlı bonus maddesiyle birlikte Portekiz ekibi de ikna edildi. Dün antrenmana çıkan Deniz Gül, bugün gerekli izinleri aldı. Porto'nun da bir santrfor takviyesi yapması bekleniyordu. Transfer sürecinin biraz uzamasının nedeni de buydu. Dün itibarıyla ıslak imzalar atıldı. Deniz Gül bu sabah saatlerinde yola çıkacak. 14.00 sularında da Deniz Gül'ü taşıyan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." ifadelerini kullandı.