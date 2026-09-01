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        Haberler Gündem 3. Sayfa KKTC'de teknenin battığını fark edip, yardıma koştu en az 100 kişiyi kurtardı

        KKTC'de teknenin battığını fark edip, yardıma koştu en az 100 kişiyi kurtardı

        KKTC'de haftasonu meydana gelen feribot faciasında 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise aranıyor. Feribot kazasını fark ederek yetkililere haber veren su sporları hocası Fırat Gencer, 100 kişiyi kurtardı. Gencer, "Bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 07:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        100 kişiyi kurtardı! "10 dakika daha geç..."

        KKTC'de teknenin battığını fark edip, yardıma koştu en az 100 kişiyi kurtardı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne'de, feribot faciasında ilk yardıma koşan ve 100 kişiyi kurtaran yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer saniye saniye yaşananları anlattı.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentin açıklarında yolcu feribotu faciasında 8 kişi hayatını kaybederken 18 kişi kaybolmuştu.

        Feribot ilk batarken durumu fark eden ihbarda bulunup tekneleriyle yardıma giden yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer, en az 100 kişiyi kurtardı. Gencer yaşananları saniye saniye İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

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        "10 DAKİKA DAHA GEÇ GİTMİŞ OLSAYDI..."

        Gencer, feribot denize açıldığında da hava şartlarının kötü olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük. Sahil güvenliğe bilgi geçtik hemen. Onlarda araştıracaklarını söylediler. Birkaç dakika sonra beni aradılar yardım çağrısı geldiklerini söylediler. Hava kötüydü teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı" dedi.

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        "2 SEFERDE 100 YOLCU GETİRDİK"

        İnsanları kurtarırken feribottan denize karışan mazot nedeniyle zorluk çektiklerini kaydeden Gencer, "Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekip herkes bekliyordu. Onlara teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplarda var keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık" diye konuştu.

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