Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi gövde gösterisi!

KALESİNİ YİNE KORUYAMADI

Sezonun ilk resmi maçından itibaren oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 3 maçta bu performansının uzağında kaldı.

Avrupa'da Midtjylland (2), Hradec Kralove (2) ve Kauno Zalgiris ile oynanan maçların yanı sıra ligde Eyüpspor karşısında gol yemeden galibiyete ulaşan Beşiktaş daha sonra Alanyaspor ve Kauno Zalgiris ile Litvanya'da oynanan müsabakalarının ardından Çorum FK karşısında da kalesini koruyamadı.

Ayrıca siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol gördü.