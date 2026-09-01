Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi gövde gösterisi!

        Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi gövde gösterisi!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında arca Çorum FK'yı 6-2'lik skorla mağlup etti. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, derbi öncesi gövde gösterisi yaptı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 00:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Beşiktaş rakibini 6-2 mağlup etti.

        Dusan Vlahovic'in performansıyla öne çıktığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, taraftarlarını gole doyurdu.

        Beşiktaş, Alanyaspor ve Kauno Zalgiris mağlubiyetleri sonrasında elde ettiği 6 gollü galibiyetle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi moral buldu.

        2

        VLAHOVIC HAT-TRICK'LE BAŞLADI

        Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, ilk gollerini Çorum FK karşısında kaydetti.

        Geceyi üç golle kapatan Vlahovic siyah-beyazlı taraftarlar karşındaki ilk gol sevincini 42. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak yaşadı. Maç boyunca yakaladığı fırsatlarda kaleci Felipe'yi geçemeyen Sırp oyuncu, 59. dakikada takımının üçüncü golünü attı.

        Vlahovic 66. dakikada ceza sahası içinde rakibinden seken topu tek dokunuşla filelerle buluşturarak siyah-biyazlı formayla ilk maçında 3 gol atmayı başardı.

        3

        VLAHOVIC, ITALIANO'YLA KALDIĞI YERDEN

        Vlahovic kariyerindeki son hat-trickini yine teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yaptı.

        Teknik direktörlüğünü Italiano'nun yaptığı Fiorentina'da forma giyen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda ligde oynanan Spezia maçında takımının tüm gollerini attı ve Fiorentina sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        4

        ORKUN'DAN VLAHOVIC'E PENALTI JESTİ

        Kaptan Orkun Kökçü, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı henüz golü bulunmayan yeni transfer Dusan Vlahovic'e bıraktı.

        Beşiktaş'ın 42. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda kaptan Orkun Kökçü, taraftarların tezahüratı sonrasında topu Vlahovic'e verirken takım arkadaşına sarıldı.

        Vlahovic de penaltıyı gole çevirdikten sonra sevincini Orkun Kökçü'yle birlikte yaşadı.

        Sırp oyuncu bu golle siyah-beyazlı forma altındaki ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı golcü oyuncu, transferinin ardından Beşiktaş'ta 4 maçta görev yaptı.

        5

        6 SEZON SONRA 6 GOLLÜ GALİBİYET

        Beşiktaş 6 sezon sonra ligde ilk kez bir maçı 6 gol atarak kazandı.

        Son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'u, Tüpraş Stadı'nda 6-0 yenen Kara Kartallar, aradan geçen 6 sezonun ardından 6 gollü galibiyete ulaştı.

        6

        CERNY GOLLERİNE DEVAM ETTİ

        Beşiktaş'ta son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Vaclav Cerny bu sezonki üçüncü golünü Çorum FK ağlarına gönderdi.

        Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetleriyle sona eren Eyüpspor ve Hradec Kralove maçlarında takımına galibiyeti getiren golleri kaydeden Çek oyuncu, Çorum FK karşılaşmasını da boş geçmedi.

        Cerny, 9. dakikada Agbadou'nun ortasında topu kafayla ağlara göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.

        7

        KALESİNİ YİNE KORUYAMADI

        Sezonun ilk resmi maçından itibaren oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 3 maçta bu performansının uzağında kaldı.

        Avrupa'da Midtjylland (2), Hradec Kralove (2) ve Kauno Zalgiris ile oynanan maçların yanı sıra ligde Eyüpspor karşısında gol yemeden galibiyete ulaşan Beşiktaş daha sonra Alanyaspor ve Kauno Zalgiris ile Litvanya'da oynanan müsabakalarının ardından Çorum FK karşısında da kalesini koruyamadı.

        Ayrıca siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol gördü.

        8

        İLHAN FAKILI GOLLE TANIŞTI

        Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

        6 Avrupa, 3 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 73. dakikada Olaitan'ın pasını ceza sahası içi sağ çaprazından filelere göndererek Dolmabahçe'deki ilk gol sevincini yaşadı.

        9

        ERNEST POKU'NUN GOLÜ SAYILMADI

        Beşiktaş taraftarlarının 7. gol sevinci kısa sürdü.

        Siyah-beyazlıların geçen hafta kadrosuna kattığı Ernest Poku'nun 86. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

        Beşiktaş'ın son transferlerinden Fabio Miretti de ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çorum FK
        #fenerbahçe
        #beşiktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Av sezonu açıldı
        Av sezonu açıldı
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?