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        Haberler Gündem Uzman isim Habertürk’e konuştu, deniz güvenliği için kritik şartları anlattı

        Uzman isim Habertürk’e konuştu, deniz güvenliği için kritik şartları anlattı

        Girne'de yaşanan gemi faciasının ardından deniz güvenliği yeniden gündeme geldi. Gemi Kurtarma Uzmanı Ömer Asmalı, bir geminin sefere çıkabilmesi için gerekli şartları ve acil durumlarda yapılması gerekenleri Habertürk'ten Elif Ergen'e anlattı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Gemilerde görünmeyen risk

        Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından denizlerde güvenlik ve denetim süreçleri yeniden tartışma konusu oldu. Gemi Kurtarma Uzmanı Ömer Asmalı, Habertürk’e yaptığı değerlendirmede, bir geminin sefere çıkabilmesi için üç temel şartın yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

        Asmalı, bu şartları "denize elverişlilik, yola elverişlilik ve yolcuya elverişlilik" olarak sıraladı. Bir geminin sefere uygunluğunun yalnızca teknik kontrollerle değil, hava ve deniz şartlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        GEMİNİN SEFER İZNİ NASIL VERİLİYOR?

        Geminin yola elverişliliği konusunda Liman Başkanlığı’nın sorumluluğuna dikkat çeken Asmalı, "Bütün evraklara bakar, geminin iyi yola gidebilecek personel nitelik ve nicelikleri bakımından, evrakları bakımından yeterli olup olmadığına bakacak" ifadelerini kullandı.

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        Personelin gerekli sertifikalara sahip olması ve standart eğitimlerden geçmesi gerektiğini belirten Asmalı, deniz ve hava durumunun da sefer kararlarında önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

        "KAPTANIN GERİ DÖNME YETKİSİ VAR"

        Gemilerin sefere çıkmasıyla ilgili süreçte kaptanın da yetkileri bulunduğunu belirten Asmalı, "Kaptanın geri dönme yetkisi var, liman başkanının çıkarmama yetkisi var. Bunu delil toplayarak yapmak zorunda. Hatalar zinciri var burada, ne olduğunu bulmak yetkililere kalmış" dedi.

        İLK 20 DAKİKA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

        Acil durumlarda gemiyi terk sürecinin önemine değinen Asmalı, uluslararası sözleşmelere göre alarm verildikten sonraki ilk 20 dakikanın kritik olduğunu söyledi.

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        Cansalların ve filikaların hazır durumda bulunması gerektiğini belirten Asmalı, yolcuların da uçaklarda olduğu gibi gemi hareket etmeden önce acil durum prosedürleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Asmalı, "Gemiyi terk personelinin yolculara bunları anlatması lazım. Aynen uçaklarda olduğu gibi gemilerde de kalkmadan önce yolcuları bilgilendirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

        FOTO: AA-İHA arşivi

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        #gemilerdeki risk
        #haberler
        #gemiler güvenlik
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