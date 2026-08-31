Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri: "Geminin ön tarafı kopunca alabora oldu", Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da, TOGG yeni modeli T6X için tarih verdi

Bünün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

KKTC'DEKİ KAZA: "GEMİNİN ÖN TARAFI KOPUNCA ALABORA OLDU"

Girne Limanı'ndan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan yolcu gemisinin dün öğle saatlerinde alabora olmasının ardından kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 267 kişiyi taşıyan gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan etti. Gözaltına alınan 9 kişi için 3 gün tutuklama kararı verildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Türkiye'den iki gemi arama çalışmaları için geliyor, yarın robotik dalışlar yapılacak." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN'DA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızıstan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI'NIN İLK TOPLANTISI İSTANBUL'DA

Bugün İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Mekke ortak savunma anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının katılımıyla yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Dişişleri Bakani Fidan, itifakın genişlemek üzere kurulduğunu söyleyerek, "Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilmesi süreci başlamıştır" dedi.

YUNANİSTAN VE İSRAİL ARASINDA SAVUNMA ORTAKLIĞI

Yunanistan, İsrail'den yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde çok katmanlı bir hava savunma sistemi alıyor. İki ülke arasındaki savunma sanayi ortaklığı bu mutabakatla ileri bir seviyeye yükseliyor. Geçtiğimiz yıl Atina, yaklaşık 900 milyon dolar karşılığında İsrail yapımı 36 adet roket topçu sistemi satın almıştı.

TÜRKİYE 24 ÇEYREKTİR ARALIKSIZ BÜYÜYOR

Bugün ekonomi gündeminde iki önemli veri açıklandı. İlki büyüme rakamları. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü. Böylece ekonomi üst üste 24 çeyrek büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 13,3 ile en hızlı büyüyen sektör olurken, inşaat yüzde 1,9 daraldı.

İŞSİZLİK VERİLERİ AÇIKLANDI

İkinci veriyse işsizlik rakamlarıyla ilgili. İşsizlik oranı, Temmuz'da 0,5 puan artarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

GOLDMAN SACHS'TAN SON ALTIN TAHMİNİ

Finans devi Goldman Sachs, ons altın için yıl sonu hedefini 4 bin 900 dolar olarak açıkladı. Bu hedef sene sonuna göre yaklaşık yüzde 10'luk bir yükseliş beklentisi anlamında geliyor. Banka, yükselişin arkasındaki temel unsurlar arasında merkez bankalarının güçlü altın talebini ve jeopolitik risklere karşı rezerv çeşitlendirmesini gösterdi.

TOGG, YENİ MODELİ T6X İÇİN TARİH VERDİ

TOGG yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyali, yeni model T6X için tarih verdi. Tosyalı, T6X'in önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlayacağını, Haziran sonundan itibaren de kullanıcılara sevk edileceğini belirtti. Aracın fiyatının 1 milyon 300 bin TL bandında olacağını teyit eden Tosyali, T6X'i daha erişilebilir bir model olarak geliştirdiklerini ve buna uygun kampanyalar hazırladıklarını söyledi.

E-DEVLET'TEN ÖĞRENDİ: ALDIĞI OTOMOBİL BEYAZ EŞYA ÇIKTI

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Satin aldığı otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren bir kişi, aracında hak mahrumiyeti olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmada, yıllardır vergisi ödenen, muayenesi yaptırılan aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten "beyaz eşya" olarak sokulduğu ortaya çıktı.

AMERİKA AÇIK'TA NOVAK DJOKOVİC ŞOKU

Djokovic, 20 yıl sonra ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etti. Kariyerinde 24 Grand Slam şampiyonluğu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, ABD Açık'ın ilk tur maçında, dünya sıralamasında 49. sıradaki Mariano Navone'ye 3-2 yenildi ve turnuvadan elendi. Öte yandan Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez de sabaha karşı saat 2'de 4 numaralı seribaşı Coco Gauf ile karşı karşıya gelecek.