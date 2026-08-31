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        Haberler Dünya Fox News: Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini hedef almasına karşılık vereceklerini söyledi

        Fox News: Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini hedef almasına karşılık vereceklerini söyledi

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırıları sonrası İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini balistik füzelerle hedef almasının ardından bu saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı. Bir de paylaşım yapan Trump, "İran ölmüş bir ülke" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Trump: İran'a karşılık vereceğiz

        Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump ile yaptığı röportajdan ABD Başkanı'nın İran'a ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

        Yingst'e göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini söyledi.

        Trump, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu.

        İran'ın balistik füzelerinin biri hariç tamamına ABD hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini belirten Trump, müdahale edilemeyen füzenin "önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini" ifade etti.

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        Trump, İran'ın "görüşmeyi çok istediğini ancak anlaşma konusunda onlara güvenilebileceğinden emin olmadığını" savundu.

        ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yaptırımlarının "işe yaradığına" ilişkin sözlerini yineledi.

        ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

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        Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

        "İran ölmüş bir ülke"

        Trump, sosyal medya hesabından da İran'a ilişkin açıklamada bulundu.

        İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" ileri süren Trump, "Onların (İran’ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, ülkedeki enflasyon oranının "yüzde 300" olduğunu savunarak, İranlı liderlerin "düzensizlik içinde" olduğunu ve ülkeyi layıkıyla temsil edemediğini öne sürdü.

        Ayrıca Trump, "Onların elindeki tek şey ABD'den gelen yalan haberler, protestocuları öldürme niyeti, (100 bini aşkın kişi öldü. İnsanlığa karşı işledikleri savaş suçundan yargılanmalılar) ve saçma söylemler." ifadelerini kullandı.

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        #ABD
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