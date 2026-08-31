Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'de kan kaybeden koalisyon: Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor

        İsrail'de kan kaybeden koalisyon: Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor

        İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kan kaybettiğini ve koalisyon hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu yakalayamadığını gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 14:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor

        Kantar Enstitüsü'nün İsrail devlet televizyonu​​​​​​​ KAN adına yaptığı son ankette de Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra-Ortodoks Yahudilerinden oluşan bloğu muhalefete karşı azınlıkta kaldı.

        Kamuoyu yoklamalarında geriye düştükçe saldırganlaşan Netanyahu'nun, sert söylemlerine karşın tabloyu geri döndüremediği görüldü.

        Geçen hafta koalisyonundaki aşırı sağcılar Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, aşırı sağın yeni partisi İsrail Halkı lideri Ofer Winter'i de aralarına alarak seçimlere ortak listeyle girmeye çağıran Netanyahu'nun, Ben-Gvir tarafından reddedilen bu hamlesi de yetersiz oldu.

        REKLAM

        Netanyahu liderliğindeki koalisyona destek verecek partiler 52 milletvekilinde kaldı

        İsrail seçim sistemine göre, ülkede bir koalisyon hükümeti kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

        Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine destek vermesi beklenen partilerin sandalye sayısı bunun çok gerisinde kaldı.

        KAN'da yayımlanan ankete göre, Netanyahu'ya destek vermesi beklenen partiler sadece 52 milletvekili çıkarıyor.

        ⁠Netanyahu karşıtı partiler de koalisyon hükümeti kuramıyor

        Ankette dikkat çekici bir başka konu ise İsrail’i yeni bir koalisyon krizinin bekliyor olması. Zira, Netanyahu karşıtı partiler de bir koalisyon hükümeti kurmak için yeterli sayıya ulaşamıyor.

        REKLAM

        Netanyahu'ya rakip olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 24 milletvekiliyle yarışı önde götürüyor. Ancak Eisenkot'a destek vermesi beklenen muhalif partilerin sandalye sayısı da 55'te kalıyor ve koalisyon için yeter sayıyı yakalayamıyor.

        ⁠İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu partiler kilit konumda

        İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu partiler ise İsrail'de kilit konumda yer alıyor.

        Kamuoyu yoklamalarına göre, Ortak Arap Listesi 8, Mansur Abbas liderliğindeki Raam ise 5 milletvekili çıkarıyor.

        Mansur Abbas, 2021'deki seçimin ardından eski Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki Netanyahu karşıtı koalisyona dışardan destek vermişti. Abbas’ın bu desteği sayesinde Netanyahu karşıtı koalisyon kurulmuştu.

        REKLAM

        Mevcut tabloda, Abbas destek verse dahi Eisenkot'un liderliğindeki olası ittifak, koalisyon hükümeti kurmak için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamıyor ve 60 milletvekilinde kalıyor.

        Netanyahu-Eisenkot koalisyonu zor görünüyor

        Bu nedenle mevcut kamuoyu yoklamaları, İsrail'deki gelecek seçimde koalisyon hükümetinin kurulmasının zor olduğunu ortaya koyuyor.

        Netanyahu-Eisenkot'un bir araya gelerek bazı partileri de içine alacak şekilde yeni bir koalisyon hükümeti kurması ihtimali de düşük görünüyor.

        Zira, Eisenkot'un Netanyahu'ya destek veren aşırı sağcı partilerle koalisyon kurmaya sıcak bakmadığı yorumları yapılıyor.

        REKLAM

        Netanyahu'nun ise Eisenkot'a destek vermesi beklenen partilerle bir araya gelerek kendisini zayıf düşürecek bir koalisyonda yer almayı kabul etmeyeceği yorumları yapılıyor.

        İsrail'de 2019-2022 yılları arasında​​​​​​​ 4 yılda 5 seçimin yapıldığı sürece benzer yeni bir türbülans döneminin yaşanması ise başka bir senaryo olarak dikkati çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil seçim
        #Netanyah
        #HABER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!
        Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları