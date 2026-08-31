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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!

        Feci ölüm! Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!

        Edirne'de bir restoranda meydana gelen kavgada dehşet yaşandı. Olayda müşteri olarak gittiği restoranda iş yeri sahibiyle kavga eden C.O., araya giren garson Tanju Özçiftçi'yi bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!

        Edirne'nin İpsala ilçesinde müşteri olarak gittiği restoranda iş yeri sahibiyle kavga eden C.O. (22), araya giren garson Tanju Özçiftçi’yi bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir restoranda meydana geldi. Müşteri olarak gittiği restoranda C.O. ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Tartışma kavgaya dönüşünce garson Tanju Özçiftçi, araya girmek istedi. Bu sırada C.O., tarafından bıçaklanan Özçiftçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Özçiftçi, ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tanju Özçiftçi’nin cenazesi otopsi için morga konuldu. Polis, C.O.’yu gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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