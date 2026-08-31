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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlik verileri açıklandı

        İşsizlik verileri açıklandı

        İşsizlik oranı, temmuzda 0,5 puan artarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        İşsizlik verileri açıklandı

        TÜİK, işsizlik verilerini açıkladı.

        Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

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        İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

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        İşgücü, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3 iken kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 42,0 saat olarak gerçekleşti.

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        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 30,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

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        #işsizlik
        #istihdam
        #TÜİK
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