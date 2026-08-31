Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Seçim yarışında geri düşen Netanyahu, katıldığı canlı yayında tehditler savurdu

        Seçim yarışında geri düşen Netanyahu, katıldığı canlı yayında tehditler savurdu

        İsrail'de önümüzdeki aylarda yapılacak seçim yarışına ilişkin anketlerde geri düşen Netanyahu, katıldığı canlı yayında tehditler savurdu. Netanyahu, Gazze, Lübnan ve Suriye'de işlerinin henüz bitmediğini ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduklarını savunarak İran'ı hedef aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 07:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netanyahu canlı yayında tehditler savurdu

        İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarına göre geri düşen Başbakan Binyamin Netanyahu, katıldığı canlı yayında tehditler savurdu.

        Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'den Lübnan'a, İran'dan Suriye'ye ve Batı Şeria'ya kadar tüm bölge hakkında soruları yanıtladı.

        İsrail Başbakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye'de işlerinin henüz bitmediğini ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduklarını savunarak İran'ı hedef aldı.

        İran'ın nükleer programından vazgeçmediğini ileri süren Netanyahu, "Onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlılar." iddiasında bulundu.

        REKLAM

        Netanyahu, dolayısıyla İran tehdidinin ortadan kalkmadığını, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına başbakan olduğu sürece izin vermeyeceğini savundu.

        Tahran yönetiminin devrilip devrilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Netanyahu, İran'ın eskisinden daha zayıf ve sallantıda olduğunu ileri sürdü.

        Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın silah bırakmaması durumunda ne olacağına dair soruya ise "gerekirse tüm Gazze'yi işgal edecekleri" yanıtını verdi.

        Bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermediğini ve gelecekte de vermeyeceğini savunan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına da değindi.

        REKLAM

        Netanyahu, Batı Şeria'daki saldırıları, Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsraillilerin "az sayıda genç" olduğunu ileri sürerek küçümsedi ve "Bir köye girmek mi istiyorsunuz? Giremezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Orada ordu var, polis var, hükümet var." ifadeleriyle gasbın İsrail devleti eliyle yapılacağını ifade etti.

        Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, daha fazla Filistin toprağı gasbederek yasa dışı yerleşim kurma faaliyetlerine zarar verdiğini ve dünya çapında itibarlarını zedelediğini ileri süren Netanyahu, uluslararası medya ve İsrail medyasının işgal altındaki Batı Şeria'da dramatik düzeyde artan saldırıları abarttığını savundu.

        REKLAM

        Netanyahu, İngiltere'de insanların yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle sorguya çağrıldığını iddia ederek Londra yönetimini de hedef aldı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Likud Partisi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, kamuoyu araştırmalarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nin gerisine düşmüş durumda.

        Kamuoyunda, Netanyahu'nun "korku" üzerinden bir seçim propagandası yürüttüğü ve bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek oy kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Netanyahu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar
        ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Netanyahu canlı yayında tehditler savurdu
        Netanyahu canlı yayında tehditler savurdu
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        İkinci elde fiyatlar düşer mi?
        İkinci elde fiyatlar düşer mi?
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        "23 yaş altı oyuncu alabiliriz"
        "23 yaş altı oyuncu alabiliriz"