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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!

        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!

        İstanbul Fatih'te korkunç bir olay yaşandı. Emekli polis memuru olduğu belirtilen bir kişi, evde eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!

        Olay, Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak’ta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, bir evde silahlı olay yaşandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EVDE 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre eve giren ekipler, biri erkek 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybeden erkeğin 72 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Ali Y. olduğu tespit edildi.

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        ÖNCE EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

        Yapılan ilk incelemelere göre emekli polis memurunun, henüz bilinmeyen bir nedenle önce eşi 65 yaşındaki Söhölya Y.'yi ve 27 yaşındaki kızı Elif Gülşah Y.'yi silahla öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği değerlendiriliyor. Dehşetin ardından ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayın nedeni araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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