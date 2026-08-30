Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

Sinan Özen: 30 Ağustos; bir milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, vatanına ve geleceğine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların emaneti olan Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza ve ortak değerlerimize daima sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Birlik ve beraberlik içinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nice 30 Ağustoslara... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.