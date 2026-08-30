Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

        Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

        30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hülya Koçyiğit: 30 Ağustos, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin; inancıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yeniden ayağa kalktığı büyük bir dönüm noktasıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        2

        Türkan Şoray: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türk ordusunun işgalci düşman birliklerine karşı başlattığı büyük Taarruz'un 104'üncü yılı... Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ordumuzla birlikte Kocatepe'de başlattığı bu Taarruz Anadolu'yu yeniden vatan yaptı ve milletimiz bağımsızlığına kavuştu. Atatürk'e ve tüm silah arkadaşlarına ve şehit olan askerlerimize saygı ve minnetle, ruhları şâd olsun.

        3

        Gülşen Bubikoğlu: Tüm saygım, sevgim ve minnetle Ata'm. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        4

        Kerem Alışık: Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğuyla ulusumuzun yazdığı bu zafer yüzyıllar boyu unutulmayacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

        5

        Sinan Özen: 30 Ağustos; bir milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, vatanına ve geleceğine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların emaneti olan Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza ve ortak değerlerimize daima sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Birlik ve beraberlik içinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nice 30 Ağustoslara... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        6

        Murat Boz: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        7

        Nilüfer Yumlu: Büyük gün, büyük bayram bugün. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zaferidir bugün. Bu zafer, işgal güçlerini vatandan atma mücadelesinin dönüm noktasıdır. Türk ulusuna kutlu olsun.

        8

        Nebahat Çehre: 30 Ağustos, bir komutanın ve milletin iradesiyle yazılan destandır. Zaferdir, gururdur, Cumhuriyet'in müjdesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

        9

        Murat Dalkılıç: Uğruna yüzbinleri şehit veren bu topraklar, bugün yüce fedakarlıklarla, çabayla, zekayla ve adanmışlıkla kazanılan zaferini unutmaz! Zaferlerini her gün daha da ileriye giderek kutlamalı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

        10

        Celil Nalçakan: Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının aziz ruhu şâd, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        11

        Halil İbrahim Ceyhan: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Zafertepe'de bir ulusun kaderi değişti.

        12

        Sibel Can: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

        13

        Melis Sezen: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        14

        Işıl Yücesoy: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

        15

        Aras Bulut İynemli: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        16

        Bedia Akartürk: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        17

        Soner Arıca: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        18

        Burcu Esmersoy: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        19

        Aslıhan Karalar: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        20

        Engin Akyürek: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        21

        Merve Sevi

        22

        Seda Bakan

        ÖNERİLEN VİDEO
        #30 Ağustos Zafer Bayramı
        #ünlüler
        #paylaşım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme