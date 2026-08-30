Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair paylaşımda bulundu
Hülya Koçyiğit: 30 Ağustos, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin; inancıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yeniden ayağa kalktığı büyük bir dönüm noktasıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Türkan Şoray: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türk ordusunun işgalci düşman birliklerine karşı başlattığı büyük Taarruz'un 104'üncü yılı... Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ordumuzla birlikte Kocatepe'de başlattığı bu Taarruz Anadolu'yu yeniden vatan yaptı ve milletimiz bağımsızlığına kavuştu. Atatürk'e ve tüm silah arkadaşlarına ve şehit olan askerlerimize saygı ve minnetle, ruhları şâd olsun.
Gülşen Bubikoğlu: Tüm saygım, sevgim ve minnetle Ata'm. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Kerem Alışık: Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğuyla ulusumuzun yazdığı bu zafer yüzyıllar boyu unutulmayacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.
Sinan Özen: 30 Ağustos; bir milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, vatanına ve geleceğine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların emaneti olan Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza ve ortak değerlerimize daima sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Birlik ve beraberlik içinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nice 30 Ağustoslara... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Murat Boz: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Nilüfer Yumlu: Büyük gün, büyük bayram bugün. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zaferidir bugün. Bu zafer, işgal güçlerini vatandan atma mücadelesinin dönüm noktasıdır. Türk ulusuna kutlu olsun.
Nebahat Çehre: 30 Ağustos, bir komutanın ve milletin iradesiyle yazılan destandır. Zaferdir, gururdur, Cumhuriyet'in müjdesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Murat Dalkılıç: Uğruna yüzbinleri şehit veren bu topraklar, bugün yüce fedakarlıklarla, çabayla, zekayla ve adanmışlıkla kazanılan zaferini unutmaz! Zaferlerini her gün daha da ileriye giderek kutlamalı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Celil Nalçakan: Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının aziz ruhu şâd, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Halil İbrahim Ceyhan: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Zafertepe'de bir ulusun kaderi değişti.
Sibel Can: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Melis Sezen: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Işıl Yücesoy: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Aras Bulut İynemli: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Bedia Akartürk: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Soner Arıca: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Burcu Esmersoy: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Aslıhan Karalar: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Engin Akyürek: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Merve Sevi