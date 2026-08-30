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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

        DHA'da yer alan habere göre Erdoğan, "Bugün, 'Başkomutan Meydan Muharebesi' olarak tarihe geçen ve Milli Mücadele'nin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos Zaferi’yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır" dedi.

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        "TÜRK MİLLETİNİ KUTLU MÜCADELESİNDEN HİÇ KİMSE VAZGEÇİREMEYECEK"

        Türkiye'nin şanlı tarihinden aldığı ilham ve öz güvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, "Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki; bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. 'Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe' Türkiye’yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen, devlet ve millet olarak, haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip, bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer’in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

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