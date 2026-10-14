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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe Marco Asensio'nun maç kadrosuna alınmadığını açıkladı!

        Fenerbahçe Marco Asensio'nun maç kadrosuna alınmadığını açıkladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile oynayacak temsilcimiz Fenerbahçe'den Marco Asensio, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku için açıklama yapıldı. Sarı-lacivertliler, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 19:38 Güncelleme:
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        Marco Asensio maç kadrosuna alınmadı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerden kritik bir açıklama yapıldı.

        Fenerbahçe, sakatlıktan dönen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun kademeli olarak sahalara döneceğini ve bu nedenle Aston Villa maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

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        Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, N’Golo Kante’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmesine karşı kadroda yer aldıklarını belirtti.

        İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

        Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kanté ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir.

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