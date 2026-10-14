İzmir'deki transfer tartışmalarının artçıları ve muhalefetteki Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimin boyutu Faruk Aksoy ile Nedir Ne Değildir'de değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti sürecine ve süregelen iddialara ilişkin yaptığı açıklamalar, CH... Daha Fazla Göster

İzmir'deki transfer tartışmalarının artçıları ve muhalefetteki Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimin boyutu Faruk Aksoy ile Nedir Ne Değildir'de değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti sürecine ve süregelen iddialara ilişkin yaptığı açıklamalar, CHP ve yeni parti ekseninde İzmir'de başlayan tartışmalar ile hangi büyükşehrin AK Parti yönetimine geçebileceğine dair iddialar ele alındı. Meclis gündemine gelmesi beklenen Mekke İttifakı Anlaşması'nın detayları, muhalefet kanadının bu anlaşmaya neden karşı çıktığı ve konunun kamuoyundaki yansımaları da programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; CHP 24. Dönem Milletvekili Faik Tunay, Gazeteciler Gökhan Taşkın, Mustafa Balbay ve Merve Şebnem Oruç ile Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca, İzmir'deki gelişmeleri, Meclis'teki anlaşma tartışmalarını ve muhalefetin iç dinamiklerini değerlendirdi. Daha Az Göster