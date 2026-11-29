Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Londra’da düzenlediği gala yemeğinde ekonomiye ve dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun aktardığına göre jeopolitik gelişmelerin bu yıl enerji fiyatlarında sert artışa neden olduğunu belirten Karahan, TCMB’nin söz konusu gelişmelere hızlı bir şekilde karşılık verdiğini ifade etti. Karahan, enerji şokunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturarak enflasyonun yılın büyük bölümünde yüzde 30 civarında seyretmesine yol açtığını söyledi.

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Enflasyonun ana eğiliminde gerileme

Manşet enflasyonun ötesine bakıldığında son aylarda ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Karahan, sıkı para politikasının yurt içi talebin soğumasına katkı sağladığını ve enflasyonun ana eğiliminin gerilemeye başladığını belirtti.

Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmet sektöründe de iyileşme gözlemlediklerini ifade eden Karahan, kira enflasyonunu bu gelişmeye örnek gösterdi.

Zorlu dış koşullara rağmen enflasyon beklentilerinin dirençli kaldığını belirten Karahan, özellikle hanehalkı ve firmaların enflasyon beklentilerinde düşüş kaydedildiğini söyledi.

Karahan, “Ancak bu iyileşme, yılın başında öngördüğümüzden daha sınırlı gerçekleşti. Bu durum, adımlarımızı sürdürmemizi ve ihtiyatlı olmamızı gerektiriyor” dedi.

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Cari açık tarihsel ortalamasının altında

Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşıladığına işaret eden Karahan, yüksek enerji fiyatlarının ithalat faturasını artırdığını belirtti.

Buna karşın enerji dışı ticaret dengesindeki iyileşmenin ve turizm gelirlerinin devam etmesinin, cari açığın millî gelire oranının tarihsel ortalamasının altında tutulmasına katkı sağladığını ifade etti.

İhracatçılara mesaj

Dezenflasyon sürecinin işletmeler açısından zorlu olduğunun farkında olduklarını dile getiren Karahan, talebin zayıfladığı dönemlerde istihdam ve yatırım kararları almanın daha da güçleştiğini söyledi.

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Dezenflasyon sürecinde Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanabileceğine dikkat çeken Karahan, bu durumun gelirlerini döviz cinsinden elde eden ancak maliyetlerinin önemli bir bölümünü Türk Lirası cinsinden karşılayan ihracatçıların kâr marjları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Yüksek enflasyon ortamında işletmelerin ileriye dönük fiyatlama ve yatırım kararları almakta zorlandıklarına işaret eden Karahan, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinin bu kararların daha güvenli bir şekilde alınmasını sağlayacağını ifade etti.

Karahan, “Enflasyonla mücadelemiz fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edecek” mesajını verdi.