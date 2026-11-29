Trabzon'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün görüntüleri, yapay zeka ile yeniden seslendirilerek astım ve KOAH'ı iki haftada bitirdiği öne sürülen sahte şurup reklamında kullanıldı. Durumu fark ederek suç duyurusunda bulunan Özlü, "Hiç haberiniz yokken, sizin ses tonunuz ilginiz olmayan bir konuda kullanılabiliyor. Bunu ayırt etmek o kadar da kolay değil. Bir insanın, itibarını sarsmak veya gölge düşürmek üzücü" dedi.

DHA'nın haberine göre Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün haber röportajı görüntüleri kimliği belirsiz kişilerce yapay zeka teknolojisiyle yeniden seslendirilerek sahte ilaç reklamına dönüştürüldü.

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Prof. Dr. Özlü'nün görüntü ve sesinin kullanıldığı videoda, akciğerlere anında iyi gelecek bir şurubun şifa dağıttığı öne sürüldü. 'Bu şurubu içerseniz, astım ve KOAH iki haftada kalıcı bitiyor' ifadeleriyle sanal medyada yayılan reklamı gören Prof. Dr. Tevfik Özlü, görüntülerin kendisine ait olduğunu ancak seslendirmede kullanılan sözlerin kendisi tarafından söylenmediğini fark etti. Yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edildiğini belirten Özlü, çevresindekileri sahte reklama karşı uyararak suç duyurusunda bulundu.

"KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ BULDUM"

Yapay zekanın kişilerin bilgisi ve izni dışında kullanılmasının ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Bir meslektaşım, sanal medya üzerinden bana mesaj attı. Hayret ifadesiyle, 'Hocam, bu demek?’ diye bir ifade kullandı. Tıkladığımda, görüntüde kendimin olduğunu fark ettim. Yapmış olduğum bir açıklamadaki görüntü benim. Fakat seslendirme tamamen yapay zekaya ait. Gerçekten sesime de çok benziyor. Sağlıkla ilgili olduğu iddia edilen bir ürünün reklamı yapılıyor. Tabii ki bir alakam yok, çok şaşırdım. Birçok kişi görmüş, beni aradı ve mesaj attılar. Tabii insan beklenmedik bir olay olunca şaşırıyor. Yapay zekayı konuşuyoruz. Hayatımızda ne tür sürprizlere yol açacak bilemiyoruz. Yapay zekanın ulaşamadığı hiçbir yer kalmadı. Bireysel bazda da beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Gerçekten şaşırdım. Kimileri de gerçek sanmış. Hemen şikayetçi oldum. Yakın arkadaşlarım da sanal medya üzerinden şikayette bulundular. Avukatımızla da konuştuk. Hukuki işlemler başlatılacak. Daha büyük ve beklenmedik olaylarla karşılaşma riski açısından korkutucu ve ürkütücü buldum" dedi.

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"HİÇBİR BİLİM İNSANI BUNLARI SÖYLEMEZ"

Reklamda akciğerleri temizlediği ve hastalıkları ortadan kaldırdığı iddia edilen şurubun tanıtıldığını belirten Özlü, "Hiç haberiniz yokken, sizin ses tonunuz ilginiz olmayan bir konuda kullanılabiliyor. Bunu ayırt etmek o kadar da kolay değil. Bir insanın, elde ettiği bütün itibarını sarsmak veya gölge düşürmek üzücü bir olay. Elbette yasal olarak bir yaptırımı olmalı. Bir kurum, bir kişi ya da bir müessese elini kolunu sallayarak kullanılmamalı. Görüntüde, bir şurup pazarlıyorlar. ‘Bu şurubu içerseniz akciğerleriniz temizleniyor, hiç bir hastalık kalmıyor. Hemen iyileşiyorsunuz. İyi olmazsanız diplomamı yakarım’ gibi cümleler kuruluyor. Bana ait olmayan sözlerdir bunlar. Hiçbir bilim insanı bunları söylemez. Hiçbir ilaç yüzde 100 tedavi etmeyebilir. Bu cümleler her şeyi açığa çıkarıyor. Halkın bunu fark etmesi kolay değil. Beni tanıyanlar için paylaşımda bulundum. İtibar etmemeleri gerektiğini söyledim" diye konuştu.