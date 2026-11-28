Mustafa Keser eşine veda etti
Usta müzisyen Mustafa Keser'in kanser nedeniyle vefat eden eşi Nilüfer Keser, son yolculuğuna uğurlandı
Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, eşinin vefatıyla sarsıldı. Keser'in 3.5 yıldır kanserle mücadele eden eşi Nilüfer Keser yaşamını yitirdi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilüfer Keser için öğle vakti Hasdal Çamlıvadi Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Mustafa Keser ve çocukları Yunus Emre Keser, Celaleddin Erkan Keser ve Cinuçen Emrah Keser cenazede hazır bulundu. Keser ve çocukları taziyeleri kabul etti. Keser’in cenazesi öğlen vakti kılını cenaze namazının ardından Hasdal Aile Kabristanlığı’na defnedildi.
Mustafa Keser, cenazede zor anlar yaşadı. 48 yıllık eşine veda etmenin acısını yaşayan Keser, "48 yıllık arkadaşımı kaybettim. Bunu anlatmak mümkün değil. Yarım asır bir ömrü beraber geçirdi, iyi geçirdik. Yalnız sırayı bozdu bana yanlış yaptı. Benden önce gitmemeliydi. Böyle konuşmamıştı. Yüce Allah böyle buyurdu. Son 3,5 senedir kanser tedavisi görüyorduk. Son bir aydır hastanedeydik. Tesellimiz odur ki acı çekmeden vefat etti. Hakkımız helal olsun. O da muhakkak hakkını bana helal ederdi. Helalleşemediğim için üzüldüm” diye konuştu.
Cenazeye katılanlar arasında Nuri Alço da yer aldı.