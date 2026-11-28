İstanbul Başakşehir'de 23 Kasım'da, meydana gelen hırsızlık olayı polisi harekete geçirdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre A.Y., komşusu N.Ş.'ye emanet bıraktığı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki döviz, nakit para, külçe altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

AHBAP SORUŞTURMASI BAĞLANTISI ARAŞTIRILDI

Polis, yaptığı araştırmada şikâyetçi A.Y.'nin eşi M.A.Y.'nin kamuoyunda, "AHBAP" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine çalınan altın ve paraların tutuklu M.A.Y. ile bağlantısının olup olmadığı da araştırıldı.

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KOMŞULARI YURT DIŞINDAYKEN EVE GİRDİLER

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, emanetlerin bırakıldığı evde yaşayan N.Ş. ve eşi R.Ş.'nin yurt dışında bulunduğu sırada Y.T., N.Ö. ve T.T.'nin eve girdiklerini tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Y.T.'nin evden aldığı değerli eşyaları arkadaşı E.H.'ye teslim ettiğini belirledi.

10 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda 10 kilo külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları ve 310 bin dolar ele geçirildi. E.H.'nin iş yerinde 2 milyon 210 bin lira, Y.T.'nin aracında ise 190 bin lira bulundu. Ele geçirilen altın, döviz ve nakit paralara el konuldu.

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EMANET BIRAKILAN KOMŞULAR DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında A.Y.'nin değerli eşyalarını emanet bıraktığı komşusu N.Ş. ve eşi R.Ş. ile Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H. yakalanarak gözaltına alındı.

BİR TUTUKLAMA, İKİ EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Ş. ve T.T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.