Uşak'ta kaza, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, astsubay olan Mehmet Bulanmaz (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir işletmenin bahçe duvarına çarptı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA ve İHA'daki habere göre çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet Bulanmaz, yolcu konumunda bulunan eşi polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve eşinin annesi Lale Sağsöz'ün (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan A.M.K. (4) ve B.K. (37), 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.