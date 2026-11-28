3 hayat duvarda bitti! Astsubay koca, polis eşi ve kayınvalidesi...
Uşak'ta, otomobilin bir işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu astsubay olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mehmet Bulunmaz, polis memuru eşi 29 yaşındaki Nazlıcan Bulunmaz ve kayınvalidesi 62 yaşındaki Lale Sağsöz hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 yaşındaki A.M.K. ve 38 yaşındaki B.K. ise tedaviye alındı
Uşak'ta kaza, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, astsubay olan Mehmet Bulanmaz (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir işletmenin bahçe duvarına çarptı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'daki habere göre çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet Bulanmaz, yolcu konumunda bulunan eşi polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve eşinin annesi Lale Sağsöz'ün (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan A.M.K. (4) ve B.K. (37), 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.