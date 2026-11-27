ABD'de Şükran Günü tatilinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ülke genelinde 900 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yollar sular altında kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve New Jersey'de acil durum ilan edilirken, geleneksel Şükran Günü geçit törenleri de olums... Daha Fazla Göster

ABD'de Şükran Günü tatilinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ülke genelinde 900 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yollar sular altında kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve New Jersey'de acil durum ilan edilirken, geleneksel Şükran Günü geçit törenleri de olumsuz hava koşullarından etkilendi. (İHA) Daha Az Göster