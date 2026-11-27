Dışişleri Bakanlığı, Batum'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara şiddet ve gözaltı uygulaması nedeniyle Gürcistan Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş’ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır.

Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."