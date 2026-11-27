Ed Sheeran'ın hayranları, Macklemore'un "Özgür Filistin" konuşması nedeniyle Sheeran'ın stadyum turnesinin kadrosundan çıkarılmasının ardından konser biletlerinin parasının iade edilmesini talep etti.

Sosyal medyada pek çok Sheeran hayranı, "Macklemore kadroda yer alırken bu biletleri satın aldık ve biletlerimizi iptal edip tam para iadesi almak istiyoruz" şeklinde mesaj yağdırdı.

Bilet iadesi isteyenler, Macklemore'a destek olmak için diğer tüm açılış sanatçılarının da konserden çekildiğini hatırlattı.

Bilet şirkerine, "Düşüncelerini dile getirdiği için turneden atılan bir sanatçının konserine gitmek istemeyenlere de para iadesi yapıyor musunuz?" şeklinde mesajlar gönderildi.

"KONSERE GİTMEYİN"

İade talebinde bulunanlar, Sheeran'ın konserlerine bilet alan herkesin parasını geri istemesi çağrısında bulundu.

Para iadesi istemek yerine turneye gitmeme seçeneğinin daha etkili olacağını savunan bir kişi, "Boş koltuklar, yeniden satılan biletlerden çok daha fazla turnesini etkileyecek. Ayrıca ürün satışlarını ve mekanın kârını da etkileyecek. Biletlerinizi saklayın, konsere gitmeyin" mesajını paylaştı.

Rap şarkıcısı Macklemore, New Jersey'deki son konserinde sahnede "Özgür Filistin" diye bağırdıktan sonra birçok mekan sahibi, turne organizatörüne Macklemore'un performans sergilemesine izin vermeyeceklerini bildirince, şarkıcı, Sheeran'ın 'The Loop' adlı turnesinin açılış kadrosundan çıkarılmıştı. Macklemore, bir açıklama yaparak sorumluluğu Sheeran'a yüklemiş ve "Ed Sheeran ve ekibi beni The Loop turnesinden çıkarma kararı aldı" diye yazmıştı.

Rapçi, Sheeran'ı "bir kardeş" olarak gördüğünü ancak ikilinin geçtiğimiz hafta bazı zorlu konuşmalar yaptığını söylemişti. Macklemore'un söylediğine göre, milyarder Robert Kraft Sheeran'ı arayarak Gillette Stadyumu'nda sahne almasına izin verilmeyeceğini iletmişti. Macklemore ayrıca, Sheeran'ın kendisine "Özgür Filistin" sözünün ve Filistin bayrağı görüntüsünün konuştuğu birçok insanı incittiğini söylediğini de aktarmıştı.

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“Ona, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuğun ölümünden daha rahatsız ediciyse, o zaman bu insanların duruşuyla benim duruşum arasında temel bir kopukluk olduğunu söyledim” diyen rapçi, “Ama o, kamuoyuna karşı sergilediği ‘Ben taraf tutmuyorum’ tavrının ötesine geçemedi" ifadesini kullanmıştı.

Sheeran ise sosyal medyada paylaşım yaparak Macklemore'un kadrodan çıkarılmasının kendisinin değil, organizatörün kararı olduğunu söylemişti. Sheeran ayrıca, milyarder Kraft ile görüşerek iki taraf arasında köprü kurmaya çalıştığını ancak sonuçta başarılı olamadığını belirtmişti.