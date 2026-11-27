Altın fiyatlarında sert düşüşün ardından tepki yükselişi yaşanıyor. Haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketini hızlandıran ons altın gün içerisinde 3 bin 685,30 doları test etti.

Önceki kapanışını 3 bin 566,75 dolardan yapan ons altın TSİ 12.55 itibarıyla yüzde 3.16 artışla 3 bin 679 dolara çıktı.

Altın fiyatlarındaki toparlanmanın ilk nedenlerinden biri doların güç kaybetmesi oldu. Dolar endeksi hafta başında 104,53 ile haftalık zirvesini gördükten sonra 103,72 seviyesine geriledi.

Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını uluslararası yatırımcılar açısından daha ucuz hale getirerek talebi destekledi. Doların 22 ayın zirvesinden geri çekilmesi, cuma günü değerli metallerde görülen yükselişin önemli etkenlerinden biri oldu.

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TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE TOPARLANMA ALTIN SATIŞLARINI AZALTTI

Altının son dönemdeki sert düşüşünde etkili olan unsurlardan biri de küresel borsalarda yaşanan satış dalgasıydı. Özellikle yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerle teknoloji hisselerinde görülen sert kayıplar, yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla altın pozisyonlarını da kapatmasına yol açtı.

Altın, normal koşullarda belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıksa da piyasalardaki sert satışlarda likiditesi yüksek bir varlık olması nedeniyle nakde dönüş için kullanılabiliyor. Hisse senetlerindeki kayıpları karşılamak ve teminat tamamlama çağrılarını yerine getirmek isteyen yatırımcıların altın satması da düşüşü hızlandırdı.

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Ancak haftanın son işlem gününde Asya borsalarında teknoloji hisselerinin öncülüğünde toparlanma yaşandı. ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde de yükseliş görülürken piyasalardaki satış baskısının hafiflemesi, altın pozisyonlarının nakde çevrilmesi ihtiyacını azalttı. Böylece önceki günlerdeki satışların yerini alımlar aldı.

DÜŞÜK FİYATLAR ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLDÜ

Altındaki toparlanmanın bir diğer nedeni ise sert düşüşün ardından ucuzlayan fiyatların yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturması oldu.

Ons altın, çarşamba günü 3 bin 500 doların altına gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Yaklaşık 15 ayın dibine inen fiyatlar, özellikle Asya piyasalarında fiziki altın ve yatırım amaçlı alımları artırdı.

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Reuters'ın aktardığı habere göre Hindistan'da mücevher ve yatırım amaçlı altın alımları artarken Çin'de de bireysel yatırımcıların alımları güçlü seyretti. Sert düşüşün ardından gelen bu talep, fiyatların yeniden yükselmesine katkı sağladı.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜKSELİŞİ SINIRLAYABİLİR

Altındaki toparlanmaya karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlar üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

ABD'de güçlü ekonomik büyüme ve ekim ayında hızlanan enflasyon, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırdığı için değerli metal açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Bu nedenle cuma günü yaşanan yükselişin ardından gözler hem doların seyrine hem de Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni sinyallere çevrildi. Altındaki toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki dönemde bu iki başlıktaki gelişmelere bağlı olacak.