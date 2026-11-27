Fransa'nın en ünlü aktörlerinden biri olan Gerard Depardieu'nun, genç bir oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanmasına karar verildi. Oyuncu Charlotte Arnould, Depardieu'yu 2018'de Paris'teki evinde kendisine tecavüz etmekle suçladığı zaman 22 yaşındaydı.

Sekiz yıl sonra, Paris Temyiz Mahkemesi, aktörün 7 Ağustos 2018'deki tecavüz ve cinsel saldırı iddiaları nedeniyle yargılanması gerektiğine hükmetti, ancak altı gün sonra meydana gelen ikinci bir olayla ilgili iddiaları reddetti.

SEKİZ YIL SONRA DAVA KABUL EDİLDİ

77 yaşındaki Depardieu tecavüz iddialarını reddetti. Avukatı Delphine Meillet, müvekkilinin dün verilen yargılama kararına itiraz ettiğini belirtti.

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Bu dava, özellikle sanat alanında #MeToo hareketinin yükseldiği dönemde, Fransa'nın cinsel şiddetle hesaplaşmasında en öne çıkan davalardan biri haline gelmişti. "MeToo", Hollywood yıldızlarının başlattığı, cinsel taciz ve saldırıları ifşa hareketi olarak 2017'de tüm dünyaya yayılmıştı.

Gerard Depardieu, yaklaşık 50 yıl boyunca Fransız sinemasına hükmetti. Ülkenin dünya çapında en tanınmış oyuncularından biri olarak 'Cyrano de Bergerac' filmiyle Oscar adaylığı, 'Green Card' filmiyle de Altın Küre ödülü kazandı. Ancak cinsel taciz suçlamaları ve ardından gelen mahkumiyeti, sinema tarihindeki yerini giderek daha fazla gölgede bıraktı.

ÖZÜR DİLEDİ

Oyuncu, iki hafta önce, ayrı bir davadaki cinsel saldırı mahkumiyetine ilişkin temyiz başvurusundan vazgeçmesiyle gündeme geldi. 16 Kasım'da Depardieu, 2021'de bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan aldığı mahkumiyet kararına karşı yaptığı itirazdan vazgeçti. 18 ay ertelenmiş hapis cezasını kabul eden oyuncu, daha önceki inkarlarından farklı olarak kamuoyuna açık olarak özür diledi.

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Depardieu yazılı açıklamasında, "Zarar görmüş olabilecek herkesten derin ve içten özürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Depardieu, Mayıs 2025'te 'Les Volets Verts' (Yeşil Panjurlar) filminin çekimleri sırasında bir set dekoratörüne ve bir asistana cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme ayrıca, Gerard Depardieu adının Fransa'nın ulusal cinsel suçlular veri tabanına kaydedilmesine karar verdi.

Depardieu, “Film setlerinde uzun zamandır provokasyon ve kaba mizahın arkasına saklanıyordum. Sözlerimin ve bazı eylemlerimin hiçbir sonuç doğurmayacağına inanıyordum. Ama özellikle bir zamanlar benim kadar güce sahip birinden gelince sonuçları oldu” dedi.

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Kariyeri, 'Son Metro' ve 'Jean de Florette'den popüler 'Asterix' serisine kadar yüzlerce filmi kapsayan Depardieu, beyazperde dışındaki tercihleriyle de uluslararası manşetlere taşındı. Özellikle 2013'te Fransa'daki vergi uygulamalarıyla ilgili bir anlaşmazlık yaşayan oyuncu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Rus pasaportu kabul etti, Rus vatandaşı oldu.