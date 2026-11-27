Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı
Giriş: 27 Kasım 2026 - 09:08 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, manken oyuncu Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı.
DHA'da yer alan habere göre İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Sevdişan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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