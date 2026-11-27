Özellikle ülkenin doğu yakasında etkili olan sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sel baskınları nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, iç kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın hızı yer yer saatte 120 kilometreyi aşarken, çok sayıda bölgede ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.