Bakanlık, Beşiktaş'ın, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Beşiktaş ve Hapoel-Beer Sheva takımlarının Batum Stadı'nda karşılaşması için bakanlığın farklı birimlerinin güvenlik önlemlerinin alınması için görevlendirildiği belirtildi.

Taraftarların kentte güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti." ifadesi kullanıldı.

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Taraftarların, kentte düzenlenen yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiğine ve farklı nesneleri fırlattığına işaret edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

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"Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar."

Açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarının önlenmesi için polis tarafından "özel araçlar da dahil olmak üzere uygun önlemlerin alındığı" vurgulandı.

Bakanlığın 3 görevlisinin olaylarda yaralandığı aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı." ifadesine yer verildi.

Bazı haberlerde, karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için taraftarlara polis tarafından müdahale edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bilgilerin doğru olmadığının altı çizildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemlerinin ve kolluk kuvvetleriyle fiziksel çatışmanın, söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz."

Gürcistan'da bulunan vatandaşların ülkenin kanunlarına uyması gerektiği belirtilen açıklamada, polise yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.