Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında ortalık karıştı!
Batum'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Gürcü emniyet güçlerinin siyah-beyazlı taraftarlara uyguladığı şiddet sonrası tribünde olaylar çıktı. Beşiktaşlı taraftarlarla polis arasında yaşanan arbede sonrası maça ara verildi ve hakemler ile futbolcular soyunma odasına gitti.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 21:15 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maçta büyük olaylar çıktı. Kale arkasında bulunan siyah-beyazlı taraftarlar ile Gürcü polisi arasında arbede yaşandı. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar, polisin sert müdahalesiyle yaralanırken, mücadeleye 25. dakikada ara verdi.
Daha sonrasında hakem ve futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu ve UEFA tarafından maçın resi olarak durdurulduğu açıklandı.
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