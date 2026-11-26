UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maçta büyük olaylar çıktı. Kale arkasında bulunan siyah-beyazlı taraftarlar ile Gürcü polisi arasında arbede yaşandı. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar, polisin sert müdahalesiyle yaralanırken, mücadeleye 25. dakikada ara verdi.

Daha sonrasında hakem ve futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu ve UEFA tarafından maçın resi olarak durdurulduğu açıklandı.