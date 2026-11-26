Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ŞAHAP KAVCIOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

BEŞTEPE'DE FON TOPLANTISI

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla bugün fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 19.00'da başlayacak. Toplantıya dair detayları Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.

MHP LİDERİ BAHÇELİ, DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. DEM Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmiş, dün de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmişti. Bahçeli, DEM Parti ile yaptığı görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ile Türkiye'deki medyanın sorunlarını görüştük" dedi.

AYM'DEN İMAMOĞLU'NUN BAŞVURUSUNA RET

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruda, hak ihlali olmadığına karar verdi. Karar oybirliği ile alındı.

MSB: KAZA KIRIMLAR HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için tören düzenlendi. MSB'den de helikopter kazalarına ilikişkin açıklama geldi. "Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

YENİ PARTİLİ NAMIK TAN'IN OĞLU GÖZALTINDA

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Aras Tan'ın evinde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öğrenildi.

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu. Tekin, "2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşımız 15 bin kişi. 2027'de Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı mayısta" dedi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin de konuşan Bakan Tekin, "Yapılan otopsinin yeterli olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Ceylan Kaya tutuklanırken, Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 KADIN TEŞHİS ETTİ: KADIKÖY TACİZCİSİ YAKALANDI

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 22 ve 23 Kasım tarihlerinde bir kişinin evlerinin önüne gittiği kadınlara yönelik uygunsuz hareketlerde bulunarak taciz ettiği ileri sürülen bir kişiyi yakaladı. 28 yaşındaki şüpheliyi 5 kadın teşhis etti.

MISIR'DA YAKIT TANKERİNDE YANGIN FACİASI: 31 CAN KAYBI

Mısır'ın başkenti Kahire'de petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangın sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olayda 27 binek araç ve motosiklet tamamen yandı.

FENERBAHÇE, SHAKHTAR DONETSK'İ YENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi ve puanını 8'e yükseltti. Teknik direktör Emre Belözolğu, maç sonrası "İlk 24 gerçekçi hedefimiz ama devam edersek neden olmasın?" dedi.

BEŞİKTAŞ GÜRCİSTAN'DA, TRABZONSPOR BULGARİSTAN'DA GALİBİYET PEŞİNDE

Bu akşam ise UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasındaysa Trabzonspor deplasmanda Bulgar ekibi CSKA Sofya ile karşılaşıyor.