Galatasaray'ın duran top planı Avrupa'da da işledi!
Aston Villa'ya karşı sahaya önemli yıldızlarından yoksun çıkan Galatasaray, İngiliz ekibini duran top silahıyla mağlup etti. Okan Buruk'un ekibi duran top gol sayısını 11'e yükseltti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak hem kendi rekorunu egale etti hem de iddiasını güçlendirdi.
Sahaya Victor Osimhen, Rafael Leao, Roland Sallai gibi önemli yıldızlarından yoksun çıkan sarı-kırmızılıların planı fiziksel mücadelesi yoğun bir oyun ve duran top üretimiydi.
Okan Buruk'un öğrencileri hem duran top kullanımında hem de savunmada Avrupa'nın elit takımlarından biri olan Aston Villa'yı bir anlamda kendi silahıyla devirmeyi başardı.
Bu maça özel birkaç duran top senaryosunu çalışan sarı-kırmızılılar yakın direk ortasıyla golü bulmayı başardı.
Okan Buruk ve ekibi, Deniz'in golüyle birlikte duran top üretimi olan gol sayısını toplamda 11'e yükseltti.
Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de bu sezon oynadığı 12 maçta penaltılar haricinde 8 duran top golü buldu.