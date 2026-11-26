MEB Bakanı Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşımız 15 bin kişi. 2027'de Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı mayısta.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 11:15 Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Akademisinde olan 10 bin öğretmenin önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayıp öğretmen olmaya hak kazanacaklarını söyledi.
Bakan Tekin, "2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşımız 15 bin kişi. 2027'de Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı mayısta" ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin, 15 bin öğretmen adayının branş dağılımının bu hafta sonu açıklanacağını da söyledi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin de konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yapılan otopsinin yeterli olmadığını düşünüyoruz" dedi.
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