Beştepe'de fon toplantısı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlar son durumu açıklayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla bugün fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek
Giriş: 26 Kasım 2026 - 07:28 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün (26 Kasım Perşembe) “fon vurgununa” ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda Yılmaz, Gürlek ve Şimşek'in fon meselesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Üç isim, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ