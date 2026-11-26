Bugün Ne Oldu? 24 Kasım 2026 haberleri: Fatma Betül Sayan Kaya'ya ev hapsi şartıyla tahliye, 2027'de ehliyet, pasaport, IMEI ve ceza ücretleri ne kadar? Trump istedi Huang döndü

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.FATMA BETÜL SAYAN KAYA'YA EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYEFon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Fon soruşturması kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işle... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.FATMA BETÜL SAYAN KAYA'YA EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYEFon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Fon soruşturması kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından mahkemeye sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya 6 Kasım'da tutuklanmıştı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.2027'DE EHLİYET, PASAPORT, IMEI VE CEZA ÜCRETLERİ NE KADAR?Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yeniden değerleme oranı yüzde 27.83 olarak belirlendi. Böylece 2027'de pasaport harçları 6 aya kadar olanlarda 3 bin 58 lira, 3 yıldan fazla olaranlarda ise 17 bin 142 liraya yükselecek. Yeniden değerleme oranı ile yurt dışı çıkış harcı 1598 liraya yükselecek. Yurt dışından satın alınan telefonlar için IMEI kayıt harcı da 69 bin 358 liraya çıkacak.MTV'DE YENİ YIL HESABIYeniden Değerleme Oranı ile birlikte 2027'deki MTV rakamları da belli oldu. 1-3 yaş aralığındaki otomobiller için ödenecek en düşük MTV tutarı 7 bin 350 liraya yükselecek.CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarında artış sağlayacak düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. "Esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Çalışma henüz bitmiş değil. Burada prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar" dedi.KART FAİZLERİNDE 3 YIL SONRA İLK İNDİRİMMerkez Bankası, kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oranını Kasım 2023'ten bu yana ilk kez düşürdü. Yüzde 3,11 seviyesindeki referans oran 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94'e gerileyecek. Bu değişiklikle kredi kartı azami akdi faiz oranları da 0,17 puan düşecek. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı faizleri de indirilecek.BAHÇELİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJIBugün MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. "Terör, emperyalizmin maşasıdır." diyen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefimizi iyi niyetle uyguluyoruz. Kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Geçilen her aşama hedefe yaklaştırıyor. Terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından da önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.TRUMP İSTEDİ, HUANG DÖNDÜABD Başkanı Trump'ın, borsadaki şiddetli düşüşü durdurmak amacıyla 11 gün önce istifa eden Jensen Huang'ın Nvidia CEO'luğuna geri dönmesi için şirketin yönetim kuruluna karşı bizzat devreye girdiği ortaya çıktı. Huang'ın dönüşü Nvidia hisselerinde tarihi yükselişi beraberinde getirdi. Şirketin hisseleri bir günde yüzde 31.48 değer kazanarak 165 doları aşarken, Nvidia'nın piyasa değeri 952 milyar dolar arttı. Böylece şirket, ABD borsalarında bir günde piyasa değerini en fazla artıran şirket oldu. GALATASARAY, ASTON VİLLA'YI KONUK EDİYORUEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta maçında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk ediyor. Dört maç sonunda 6 puanı bulunan Cimbom, RAMS Park'taki kritik 90 dakikadan galibiyetle ayrılıp ilk 24 için önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Aston Villa'nın ise dört maç sonunda 9 puanı bulunuyor.DURSUN ÖZBEK: İSRAİL BİZİ UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bugün önemli bir açıklama geldi. Özbek, "Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Temennimiz, UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir." dedi. Daha Az Göster