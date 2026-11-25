Beşiktaş’ın iki büyük kozu Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard saha içinde performansları ile göz doldururken saha dışında da farkını gösteriyor.

İki isim de genç futbolcular başta olmak üzere takımla yakından ilgilenirken tecrübeleriyle arkadaşlarına yardımcı oluyor.

Takımdaki bu hava teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da yüzünü güldürürken Konyaspor galibiyeti deplasman fobisinin de bitmesi açısından kritik oldu.

TÜM TAKIMI KENETLEDİ

Dusan Vlahovic attığı 2 golde de hocasına koşarken tüm takım da kulübede kenetlenmiş oldu.

Özellikle deplasman yaşanan kayıplar nedeniyle eleştiriler alan Italiano’ya kritik golleriyle rahat bir nefes aldıran iki yıldız, zorlu periyotta Beşiktaş’ın en büyük güvencesi oldu.

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Vlahovic, Konya’da attığı gollerle sayıyı 11 yapıp krallık yarışında zirveye yerleşirken Trossard ise 3 gol ve 4 asiste ulaştı.