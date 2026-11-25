Serkan Akcan (Fanatik): Okan Buruk, rakibinin en güçlü silahını elinden almak için adeta Unai Emery’nin oyun planını ona karşı kullandı. Topu Aston Villa’ya bıraktı, ancak rakibini sahanın her bölgesinde doğru konumlanarak karşıladı. İngiliz ekibine neredeyse hiç pozisyon vermeyen Galatasaray, Manzambi, Alysson ve Jackson’a bire bir eşleşmelerde hareket alanı tanımadı. Bu hem çok iyi bir rakip analizinin hem de kendi takımının kapasitesini doğru değerlendirmenin sonucuydu. Okan Buruk’u özellikle bu planından dolayı alkışlamak gerekiyor. Onca eksiğe rağmen oyun düzeninden taviz vermedi. İç saha atmosferinin coşkusuna kapılarak kontrolsüz hücumlara yönelmedi. Maçın her dakikasında son derece olgun, disiplinli ve ölçülü bir Galatasaray vardı. Her futbolcu rakibi nerede karşılayacağını, hangi alanı kapatacağını ve ne zaman harekete geçeceğini biliyordu. Kısacası Galatasaray, sadece kazanmadı; oyunu da kusursuza yakın oynadı.