Spor yazarlarından Galatasaray-Aston Villa yorumu: Okan Buruk, Emery'yi şah mat etti!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında RAMS Park'ta ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 yenerek puanını 9'a çıkardı. Sarı-kırmızılılara zaferi getiren golü Deniz Gül kaydederken, spor yazarları da Galatasaray'ın Aston Villa karşısında elde ettiği galibiyeti kaleme aldı.
Cem Dizdar (Fanatik): İlk 30 dakika içinde olanlar iki takımdan bir lehine ciddi istatistik üretmeye yetmediyse de başlangıç, ‘’Biri bir şey yapacaksa o Villa olacak’’ türündendi. Özellikle Galatasaray ceza sahası önüne yerleştikleri anlarda sonuçsuz kalsa dahi güçlü pas bağları düşündürtüyordu bunu. Ne var ki dakikalar 30’u aştıktan sonra Galatasaray özellikle Yunus Akgün’ün kullandığı kanattan kendini gösterir oldu. Haliyle Villa’nın başlangıç etkisi de kırıldı. Rakibine bırakın pozisyonu, hatırı sayılır istatistik ürettirmeyen Galatasaray ‘’savunma oyunu’’nun gücüne dair mükemmel bir örnekle maçı kazanmayı bildi. ‘’En iyi savunma hücumdur’’ türü manasız bir slogandan olgunlukla sıyrılıp, bu seviye maçlarda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı. Galatasaray’ın tarzı öğreticiydi, umarım öğrenenler olmuştur!
Engin Verel (Akşam): hakem 50'nci dakikada düdüğü çalıp, "Hadi ikiniz de 1 puan alıp evinize dönün" dese kimsenin itirazı olmazdı. Okan Buruk, 62'de Eren'i kenara alıp, Deniz Gül'ü forvete koyarak, kazanmayı hedefl eyen ilk hamlesini yaptı. Barış Alper de Galatasaray'ın soluna hareket getirdi. Sonrasında Galatasaray üst üste kazandığı kornerlerde golü buldu. Galatasaray, bir üst tura yükselmek için çok önemli bir 3 puan aldı. Darısı Fenerbahçe'nin başına.
Attila Gökçe (Milliyet): Maç öncesi kadrolar konuşulurken Eren Elmalı’nın sol önde oynayacak olması tartışıldı. Sürpriz bir tercihti. Hakçası Eren çok iyi bir performans sergiledi. Barış’ın zaman zaman boğuşurcasına kora kor mücadelesi, Yunus’un topla her buluşmasında “tehdit” oluşturan hamleleri takdire değer becerilerdi. Batrakov Rusya’dan yorgun dönmüştü. Osimhen’in yokluğunda herkes günün gerçeğine göre sorumluluk yüklendi. Acı çektiler, soluk soluğa koştular. Birlik ve beraberliğin bir takım için nasıl bir uyum yarattığını anlattılar. Okan Hoca’nın jokeri Deniz’in soyadı GÜL. Dünkü adı “GOL” oldu. Hepsini kutluyoruz… Haydi, darısı tüm Avrupa temsilcilerimizin başına.
Uğur Meleke (Hürriyet): Dün 62'nci dakikada değişiklik tabelası kalktı, Okan Buruk tutucu Jakobs-Eren sol çizgisini değiştirdi. Maça en uçta başlayan Barış Alper sol açığa, Deniz Gül dokuz numara rolüne geçti. Zaten maçın hikayesini değiştiren hamle de bu oldu. Galatasaray bu bölümde topa daha fazla sahip oldu, akan oyunda olmasa bile kornerlerle peş peşe fırsatlar yarattı ev sahibi. Ve bu fırsatların bir tanesinde Deniz Gül suratına aldığı tekmeye rağmen yaptığı kafa vuruşuyla çok kritik bir 3 puan kazandırdı takımına. Dünkü galibiyetin anahtar hamlesini yapan Okan Buruk'a vermek lazım en büyük krediyi. Zira 62'de (sol açık rolünde oynayan) Eren'i çıkarırken pekala Sane'yi de sokabilirdi oyuna. Ama artan duran top sayısını göz önüne alarak Deniz Gül tercihiyle doğru hamleyi yaptı Buruk.
Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray bu sezon Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Okan Buruk, satranca benzeyen maçta ayağa pas organizasyonunun mimarı Emery'yi şah mat etti. G.Saraylı oyuncular müthiş savaştılar, hep kazanma coşkusu ile oynadılar. Birbirlerine müthiş yardım ettiler. RAMS Park'taki seyirci de destek ateşini yakınca sahada şahlanan bir G.Saray izledik. Okan Buruk'un şah matında en önemli silahı Deniz Gül oldu. Benim de eleştirdiğim Deniz, burnunun kırılması pahasına attığı kafa golü ile G.Saray'a maçı kazandırırken büyük alkış aldı. Okan hocanın, Eren'i Jakobs'un önüne koyması, Sane'yi maç boyu dahi düşünmemesi çok doğru bir hamleydi. Kanatları iyi kullanan Aston Villa'ya akıllarda kalacak pozisyon bile verilmedi. Okan Buruk'u kurduğu ilk 11'den sonra yaptığı doğru değişikliklerden dolayı kutluyorum.
Osman Şenher (Milliyet): Büyük oyun, büyük mücadele... Sarı-kırmızılı bütün futbolcular kendilerini parçalarcasına maçı kazanmak için resmen savaştılar. Önce Okan hocayı kutluyorum.İkinci bölgede Aston Villa hiç üstünlük sağlayamadı. Eren sakatlandı, hoca hiç tereddüt etmeden Barış’ı sol çizgiye, Deniz’i santrfora koydu. O Deniz de golü attı, takımına üç puan kazandırdı. Burada hocayı alkışlıyorum. Yunus, Sanchez, Jakobs, Torreira iki kişilik oynadılar, sahada basmadık yer bırakmadılar. Fizik kalitesi çok yüksek olan İngiliz ekibi bile son 25 dakika neredeyse sahaya havlu atacaktı. Son sözüm de Deniz’e... Bu çocuk gol atamadığı için stres altındaydı. İyi mücadele ediyor, rakiple boğuşuyor ama bir türlü fileleri havalandıramıyordu. Dün geceki o golden sonra eminim Deniz’in futbol çıtası iki basamak daha yukarı çıkacak.
Bülent Tuncay (Karar): Galatasaray stratejik bir oyunla, telaş yapmadan, rakibine topu vermeyip orta alanda gezdirerek, ‘rakibini uyutarak’ çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Osimhen’siz oyunda kazanılan bu galibiyet de İngiliz takımının şifrelerini çözen Okan Buruk’a yazar.
Serkan Akcan (Fanatik): Okan Buruk, rakibinin en güçlü silahını elinden almak için adeta Unai Emery’nin oyun planını ona karşı kullandı. Topu Aston Villa’ya bıraktı, ancak rakibini sahanın her bölgesinde doğru konumlanarak karşıladı. İngiliz ekibine neredeyse hiç pozisyon vermeyen Galatasaray, Manzambi, Alysson ve Jackson’a bire bir eşleşmelerde hareket alanı tanımadı. Bu hem çok iyi bir rakip analizinin hem de kendi takımının kapasitesini doğru değerlendirmenin sonucuydu. Okan Buruk’u özellikle bu planından dolayı alkışlamak gerekiyor. Onca eksiğe rağmen oyun düzeninden taviz vermedi. İç saha atmosferinin coşkusuna kapılarak kontrolsüz hücumlara yönelmedi. Maçın her dakikasında son derece olgun, disiplinli ve ölçülü bir Galatasaray vardı. Her futbolcu rakibi nerede karşılayacağını, hangi alanı kapatacağını ve ne zaman harekete geçeceğini biliyordu. Kısacası Galatasaray, sadece kazanmadı; oyunu da kusursuza yakın oynadı.