Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ANNELERİN GÖZYAŞI ARTIK DİNSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında açıklamalarda bulundu. "Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz" diyen Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ve Yeni Parti ile İyi Parti'nin komisyona üye vermeyeceğini açıklamasıyla ilgili de konuştu: "Annelerin gözyaşı artık dinsin. Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Şunu herkes bilsin ki Türkiye'nin kaybettiği bir ortamda hiçkimse kazanamaz. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur."

KOMİSYON İÇİN YENİ PARTİ DAHİL 7 PARTİYE ÜYE ÇAĞRISI

Öte yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak izleme komisyonunun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Kurtulmuş, Yeni Parti dahil 7 partiye üye göndermeleri için yazı gönderildiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HELİKOPTER KAZALARI ARAŞTIRILIYOR

Eskişehir'de dün akşam eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askerin ailelerine şehadet haberi ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bu kaza da vardı: "Dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Eskişehir ve Malatya'daki helikopter kazalarına ilişkin araştırmalar tüm yönleri ile yapılacak."

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'EMEKLİYE İLAVE İYİLEŞTİRME' AÇIKLAMASI

Emeklilerin gözü kulağı maaşlara yönelik yapılacak yeni düzenlemeden gelecek haberlerde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili "Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz." dedi.

HSK, 5 İSMİ YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK Genel Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda 5 yeni ismin Yargıtay üyeliğine seçildiğini açıkladı.

41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze alındı, 41 ilin valisi değişti. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AFAD Başkanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana 14 yıl boyunca koruma teşkilatında üst düzey görevler üstlenen, Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Karabük Valiliğine atandı.

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI RESMEN İPTAL EDİLDİ

Danıştay 8. Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada yapılan temyiz başvurusunu reddederek Bölge İdare Mahkemesinin kararını oy birliğiyle onadı. 43 sayfalık gerekçeli kararda, yatay geçişin yapıldığı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı, kontenjanların usulsüz şekilde artırıldığı ve başarı sıralaması yapılmadığı tespitlerine yer verildi.

YENİ PARTİ'DE MYK BELLİ OLDU

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Genel Sekreter Selin Sayek Böke olurken, Parti Sözcüsü de Salih Uzun oldu.

60 İLDE 280 KİŞİ YAKALANDI! YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE

İçişleri Bakanlığı, 60 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını, operasyonlarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, tüfek, şarjör ve fişeğin ele geçirildiğini bildirdi.

ALMAN BASININA RÖPORTAJ VEREN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul'da ise yabancı basın mensuplarına, silahlarla röportaj verdiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 28 mermi ile 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır gibi isimlerin bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

TRUMP: SAVAŞI İSTEDİĞİMİZ ZAMAN BİTİREBİLİRİZ

ABD Başkanı Trump, İran'la savaşı istedikleri zaman bitirebileceklerini savunarak, ara seçimlerin ardından Kongre'de çoğunluğu elde eden Demokratlara yüklendi. Trump, Demokratların "ellerindeki kazancı kayba çevireceğini" savundu.

HER ÜÇ KADINDAN BİRİ ŞİDDET MAĞDURU

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü... Her yıl tekrarlanan şiddet olayları ve açıklanan veriler, kadına yönelik şiddetin küresel boyutunu bir kez daha ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin son verilerine göre, 2025 yılında dünya genelinde öldürülen 78 bin kadın ve kız çocuğunun yüzde 60'ı tanıdıkları biri tarafından hayattan koparıldı. Dünya genelinde her gün ortalama 129 kadın öldürülürken, her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Şiddeti polise bildiren kadınların oranı ise yalnızca yüzde 7'de kalıyor...

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE İLK KEZ 2 TÜRK TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5. hafta maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşılaşıyor. İlk dört maçında 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk Devler Ligi müsabakasından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'ın ise 4 maçta 4 puanı bulunuyor. Ayrıca Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Türk teknik adam karşı karşıya geliyor.