Gaziosmanpaşa'daki yangın: Ömer Ege'nin kuzeni Defne de hayatını kaybetti

Vehbi DEMİR-Doğan Can CESUR-İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı binada çıkan yangında futbolcu Ömer Ege Özyurt'un ardından kuzeni Defne Özyurt da hayatını kaybetti. Yaralanan E.Ö.'nün (13) hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Açık unutulan ısıtıcıdan çıktığı tespit ... Daha Fazla Göster Vehbi DEMİR-Doğan Can CESUR-İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı binada çıkan yangında futbolcu Ömer Ege Özyurt'un ardından kuzeni Defne Özyurt da hayatını kaybetti. Yaralanan E.Ö.'nün (13) hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Açık unutulan ısıtıcıdan çıktığı tespit edilen yangının ardından dairede oturan Günay F. (50) tutuklanmıştı.(DHA) Daha Az Göster