Terörsüz Türkiye çerçevesinde İzleme Komitesi Beştepe'de toplanacak
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında İzleme Komisyonu toplantısı yapılacak. Komisyon için belirlenecek isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Abdulhamit Gül, komisyonda koordinatör olacak
Giriş: 25 Kasım 2026 - 18:20 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzleme Komisyonu toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıda, komisyon için belirlenecek isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
ABDULHAMİT GÜL KOORDİNATÖR OLACAK
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Abdulhamit Gül, İzleme Komisyonu'nda koordinatör olarak görev yapacak.
Ayrıntılar gelecek...
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