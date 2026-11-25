Yeşilçam’ın usta yönetmenlerinden Temel Gürsu, 24 yaşında başladığı yönetmenlik serüveninde çektiği 118 film ve 17 televizyon dizisiyle Türk sinemasına damga vurdu. Silivri’deki evinin kapılarını açan sanatçı, Lütfi Akad, Memduh Ün, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru, Ülkü Erakalın ve Ertem Eğilmez gibi usta yönetmenler ile Ferdi Tayfur’dan Türkan Şoray’a, Fatma Girik’ten Cüneyt Arkın’a uzanan yıldızlarla geçen yıllarını ve unutulmaz filmlerinin hikayelerini anlattı.

Ferdi Tayfur’la gişe rekorları kıran 'Çeşme', 'Derbeder' ve 'Batan Güneş' filmlerini, İbrahim Erkal'ın 'Canısı' dizisini ve 'Gırgıriye' serisini anlatan sanatçıya söyleşide, çocuk yaşta Metin Erksan’ın 'Şeytan' filmiyle sinemaya adım atan eşi Canan Perver de eşlik etti.

REKLAM

Temel Bey evinizin kapılarını açtınız, teşekkür ederiz. Nasılsınız?

Her zaman. Teşekkür ederim, iyi olmaya çalışıyoruz. Yaşımız gereği birtakım problemler yaşıyoruz tabii. Diz problemim çıktı. Sıvı kaybı varmış mesela. Zorluk çıkarıyor ama şimdilik idare ediyoruz.

Geçmiş olsun, Allah çözümsüz dert vermesin. Temel Bey, şimdi yıllar boyunca sayısız oyuncu, hikaye gördünüz. Bugün geriye dönüp baktığınızda kendinizi yönetmen olarak mı yoksa sinemaya aşık bir hikaye anlatıcısı olarak mı görüyorsunuz?

Hayatım, benim ilk ve son mesleğim sinemacılık yani arada yaptığım hiç başka bir iş yok. Hani vardır ya insanların zamanla değişen meslekleri vardır. Ben liseyi bitirdikten sonra Acar Film stüdyolarına girdim. Montaj, senkron, negatif montaj, laboratuvar, ses ünitelerinin hepsinde eğitim gördüm. Benim sinema üzerine yaptığım eğitimi eminim hocalar dahi yapmamıştır. Çünkü kendi emeğimle kendi elimle film setlerinde her şeyi yaparak başladım. Yönetmenliğe kadar geldim. Yani ilk ve son mesleğim diyebilirim.

REKLAM

Sizin döneminizde hakikaten, normal işleyişten tutun teknik anlama kadar bütün işler çok meşakkatliydi değil mi?

Çok. Lütfi Akad'dan Memduh Ün'e, Atıf Yılmaz'dan, Süreyya Duru'ya, Ülkü Erakalın'a, Yılmaz Güney'e kadar, onların çektiği, benim montajını yaptığım filmlerde hep bir arada çalıştık. Türkiye'de erişilmesi zor hocalardı. Oyuncular için de böyle. Ayhan Işık'tan, Eşref Kolçak, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın, sadece bizim zamanımızın değil, günümüzün sanatçılarına kadar tüm sanatçılarla çalıştım. Bu arada işin mutfağından dedik. Bir de yazanı, çizeni var bu işin. Safa Önal'dan Sadık Şendil'e, Erdoğan Tünaş'tan Fuat Özlüer'e kadar çalışmadığım kimse kalmadı.

REKLAM

Rahmetli Arda Uskan'ın da ismi bolca geçiyor filmlerinizde.

Evet, Arda benim bir dönem asistanımdı. Sonra ben onu senaryoya yönlendirdim. Çünkü yazı yazmaktan çok zevk alıyordu. Fotoroman çekiyordu o dönemde. Bizim meslekle biraz bağlantılı olduğu için onu yönlendirdim. Çektiğim 118 filmin 30 civarını herhalde Arda Uskan yazmıştır. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Genç yaşta kaybettik.

Montaj masasında ya da herhangi bir film stüdyosunda genç Temel olarak çalışırken yanı başınızda nefesini hissettiğiniz, sesini duyduğunuz ve size bir sözünü asla unutmadığınız ilk usta kimdi?

Memduh Ün. 'Kısmetin En Güzeli' filmi olabilir. Galiba Fatma Girik oynuyordu Fikret Hakan'la. Memduh ağabey ile karanlık odada çalışıyoruz, montaj yapıyorum. Fatma da geldi, oturdu. Sonra 'Hadi Memduh yemeğe gidelim.' dedi. O sırada ben de tam bir sahnenin karesine makas atıyorum. Makas attım, keseceğim, 'Ne yaptın?' dedi Memduh ağabey. Sen şimdi soluğunu hissettiğin dedin ya, tam öyle bir andı. O kestiğim kareyi kaldırdım, attım. 10-15 bin metre atık film. 'Ne yaptın?' deyince ödüm patladı. Kalktı ayağa 'O attığın kareyi bul. Biz yemeğe gidiyoruz. Geldiğimde bulmuş ol.' dedi. Binlerce metre filmin içerisinde bir kare, düşünebiliyor musun? Bir kare. Yani dört santimlik bir parça. Mübalağa etmiyorum. O bütün filmler yerlere saçıldı, döküldü. Onların arasında böyle bir kare filmi aradım. O mu değil mi? Onu buldum ama kan ter içerisinde kaldım. Mübalağasız 2 saat sürmüş bir olaydır. Sonra Memduh abi ve Fatma yemekten geldiler. Dedim 'Buldum Memduh ağabay kareyi.' Aldı böyle baktı, 'Haa iyi' dedi attı. Sonra 'Hadi devam edelim.' dedi. Hakikaten ders tabii bunlar. Çünkü okullarda öğretilecek bir şey değil. Ancak orada yaşayarak öğrenirsin bunu. Ülkü Erakalın. Allah rahmet eylesin. Çok da sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. O dönemde en büyük iş yapan filmleri Ülkü ağabey yapıyordu. Fatma Girik'li, Türkan Şoray'lı, Filiz Akın'lı hep büyük kadrolu filmler çekiyordu. O teklif etti. 'Temel, ben Kadri Yurdatap'la bir film şirketi kurdum. Bizimle çalışmak istersen seviniriz.' dedi. 'Olur ağabey. Ben askere gideceğim ama 7-8 ay zamanım var.' dedim. Tamam dedi, anlaşma yaptık. Ben askere gidene kadar Ülkü ağabeyin asistanlığını yaptım. 12 ay yaptım asistanlığını ve 13 film çektik o dönemde.

REKLAM

Her ay bir film mi çekiliyordu?

Tabii. Ülkü ağabey o dönemde çok çalışan bir yönetmendi. Hem de sinema için o dönemde daha çok filmler çekiliyordu. Yaptığım her filmin montajını da ben yapıyordum. Gündüz sette çalışıp, gece montajını yapıyordum. Öyle bir sinema sevgisi benimki.

"YEŞİLÇAM SOKAĞI'NDAN KALKAN HER MİNİBÜS BİR FİLM DEMEKTİ"

Yeşilçam'ın altın döneminde çalıştınız. O yıllardaki setlerde, bugünün sinemasında artık göremediğimiz en değerli şey neydi sizce?

Biz çok zorluklarını çektik. Türk sinemasının temellerini bizden önce atmış ağabeylerimiz vardı ama biz en çok film üretildiği dönemde çalıştığımız için, bizim Yeşilçam sokağından kalkan her bir minibüs bir film demekti. O minibüsün içerisinde şimdiki gibi imkanlar da para da yok. Oyuncu, yönetmen, set ekibi, asistanlar, ışık ekibi, kamera ekibi biner. Hatta minibüsün üzerine tavana şaryolar da bağlanırdı. Bakın ben senenin yarısında Amerika'da yaşıyorum. Oradaki çocuklar bile eski Türk filmlerini seyrediyor, ismen biliyor, oyuncuları, yönetmenleri tanıyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Türk televizyonları da öyle. 4-5 tane kanal var ki televizyonlarda her gece 2-3 tane film oynuyor. Tabii benim 118 tane filmim olduğu için mutlaka her gece benim bir film oynuyor bir yerlerde. Yani çok mutlu oluyoruz.

REKLAM

Yılın 6 ayı Amerika'da yaşıyorum dediniz, değil mi? Orada film çekmeyi düşündünüz mü?

Evet altı ay oradayız. Küçük oğlum orada. Lojistik işleri yapıyor. Dolayısıyla orada evimiz de var. Hem oğlumuzu yalnız bırakmamış oluyoruz hem bizim için de orada yaz mevsimi devam ediyor. Burası kış iken orası sıcak. Sonra orada çok sıcak olunca buraya geliyoruz. Böyle dengelemeye çalışıyoruz. Orada bir Türk işçiyle, Amerikalı bir kadının evliliğinden doğan kültür ayrılıklarını anlatan bir film çekmek için kolları sıvar gibi oldum. Sonra bir baktım, çok zor. Çünkü bir kere örf ve adetleri çok değişik, çok farklı. Türk oyuncuyu oynatsan, o onun kültürünü bilmez. Yabancıyı oynatsan, buranın kültürünü bilmez. Çok büyük kültür farklılıkları var. Ama bir de tabii orada onları çekmek, oradaki teknik ekiple anlaşmak çok zor. Diyorlar ki, alırsın bir asistan çözer işleri ama öyle değil. O işe ruhunu vermek önemli.

REKLAM

Sizi şaşırtan ya da buradan yıldız çıkar dediğiniz isimler veya keşfiniz bir yıldız oldu mu?

Film piyasasında en çok ve en son çalıştıklarımdan bir tanesi, çok sinemadan değil ama şarkıcı Ferdi Tayfur'u söyleyebilirim mesela.

Doğru, çok film de çektiniz ona, değil mi?

Aşağı yukarı ilk 7 filmini ben çektim. Yani Ferdi Tayfur benim için çok önemli. Çünkü Adana'dan kalkıp gelmiş bir çocuk. Bir tek plağını dinledim bir gün. Ülkü (Erakalın) Bey'le konuştum. Teklif ettim. Ülkü ağabey önce pek kulak asmadı. Sonra Beyoğlu'nda Kulis diye bir mekan vardı, orada bir öğle yemeği yerken bir baktım, Ferdi ile beraber geldi Ülkü ağabey, 'İşte senin istediğin adamı getirdim.' dedi. 'Çeşme' filmi çok büyük, akıl almaz hasılat yaptı. Peşinden hemen 'Derbeder' filmini çektim. 'Derbeder' onu ikiye katladı. Sonra 'Batan Güneş', 'Yadeller', 'Olmaz Olsun', 'Boynu Bükük' filmlerini çektim Ferdi ile. Dolayısıyla en son aklıma o geliyor. Yoksa bütün sinema sanatçılarıyla, hepsiyle aram çok iyidir.

REKLAM

Evet mesela rekor deyince aklıma İbrahim Erkal'a çektiğiniz 'Canısı' dönemindeki maç ve dizinin aynı güne gelmesiyle kırdığınız rekor geldi. Anlatır mısınız onu da?

Türkiye-İngiltere milli maçı var. Bizim 'Canısı' da Show TV'de oynuyor. O gün kanaldayız, Meliha Varol vardı, kanalın müdürü. 'Temel ağabey, biz bu gece kapıya kilit vururuz, diziyi oynamayız.' dedi. O sırada kanalın sahibi Erol Aksoy girdi içeri. 'Oynayın, iş yapar, yapmaz. Neyse reytingimizi alırız biz de.' dedi. Ertesi sabah öğrendiğimiz şey, biz birinci olmuşuz, milli maç ikinci olmuş. O da çok gurur okşayıcı bir olay tabii. Kadir İnanır ile mesela benim dizim var. Dizinin adını pek hatırlayamıyorum ama Faruk Turgut, Gold film, bir diziye başladı. O da benim eski asistanımdır, çok da severim. Başladılar diziye. Dizi pek umdukları gibi olmadı yani reyting açısından. Faruk dedi ki, 'Temel ağabey şu diziye bir el at. Eminim önümüzdeki hafta falan kalkar yayından ama bitirelim tatlılıkla.' dedi bana. Ben bu diziyi çektim dizi birdenbire 16'dan üçüncülüğe çıktı. Kadir de şaşırdı ben de. Çünkü onlar yayından kalkacak diye düşünüyor. Sonra ertesi hafta ikinci oldu, sonra birinci oldu. Uzun bir süre birinci olarak bitirdik.

REKLAM

"METİN ERKSAN 'ŞEYTAN' FİLMİNDE CANAN'I OYNATMAYA KARAR VERDİ"

Eşiniz Canan Perver de çok değerli bir sanatçı. Canan Hanım'ın ilk projesi henüz çocukken rol aldığı, benim de çocukluğumda korkarak izlediğim film 'The Exorcist- Şeytan' filminin bir sene sonra Türkiye'de yine aynı versiyonu 'Şeytan' olmuş. Merak ediyorum bunu ve sizinle tanışmasını, evliliğinizi, filmlerini?

Temel Gürsu: Ben o filmin belirli bir sahnesine kadar yani 10 dakikasına kadar falan hep seyrediyorum. Sonra böyle burasına bir şey batıyor, kan çıkıyor, öyle bir sahne hatırlıyorum. Ondan sonrasına hiçbir zaman dayanamadım ve tamamını seyredemedim. Canancığım gel.

Hoş geldiniz Canan Hanım. Biraz önce Temel Bey'e de söyledim, başlangıcınız korku filmi 'Şeytan' ile olmuş. Yani başlangıcınızın bir korku filmiyle başlaması bir çocuk oyuncu olarak sizin için travmatik olmadı mı?

REKLAM

Canan Perver: Ben onu yaşamadım biliyor musunuz. Çok küçük olduğum için anlayamadım olayı. Aksine çok eğlenceliydi. Stüdyoda çekiliyordu. Fotoğraflarım da çekiliyordu. Kıyafet giyiyorum, makyaj yapılıyor. Değişik geliyordu. Çok eğlenerek çekim yapılıyordu.

Temel Gürsu: O tarihte Canan, Şehir Tiyatrosunda çocuk sanatçı olduğu için onu seçmişler. Metin Erksan karar vermiş Canan'ı oynatmaya. Onun için çok eğlenceli bir şey tabii.

Kamera önünde izleyici sizi 1974'te tanıdı. O dönemki çocuk Canan'ı ve usta yönetmen Metin Erksan'ın sizi filme seçene kadar tiyatrodaki hislerinizi anlatır mısınız?

Canan Perver: Film zamanı 11 yaşındaydım. Ben İstanbul Şehir Tiyatroları Fatih Sahnesi'nde oyuncuydum. 3,5 yaşında başladım. Çok miniciktim. Komşumuzun manevi teyzesi rahmetli Yıldız Kenter'di. Onun teşvikiyle başladım. Sarı saçlı, küçük bir çocuktum. Çok sevmişti beni, öyle yönlendirdi. Şeytan'dan önce, 10 yaşında, Fakir Baykurt'un kitabından tiyatroya uyarlanmış Tırpan'da oynadım. O da korku değil ama gerilim doluydu.

REKLAM

"ÇÖPÇATANIMIZ MÜJDAT GEZEN'DİR"

'Derbeder' filminde eşiniz Temel Gürsu ile tanışıp, Ferdi Tayfur ile o filmin başrol kadın sanatçısı olarak hem özel hayat hem kariyer yolculuğunuz değişti sanırım değil mi?

Temel Gürsu: Çeşme çok büyük iş yapınca 'Derbeder'i çekeceğiz. Hulki (Saner) ağabey, "Bu sefer kesin kızım oynayacak." dedi. O zaman Canan geldi, baktım hakikaten biraz daha büyümüş. Canan oynadı, çok da uğurlu geldi filme. 'Derbeder' sinema tarihinin en büyük hasılat yapan, seyirci potansiyeline ulaşan başarılı filmi oldu. Bizim tanışmamıza vesile oldu.

Canan Perver: Ama ondan sonra aradan seneler geçti. Bir şey olmadı aramızda. Yıllar sonra Ahmet Özhan'la 'Çaresiz' diye bir filmde oynadık. Temel yönetiyordu ama orada da bir çekim yoktu aramızda. Bu arada çöpçatanımız Müjdat Gezen'dir.

REKLAM

Temel Gürsu: Filmimizde Ahmet Özhan, Müjdat Gezen, Canan ve Şemsi İnkaya oynuyor. Kadromuz güzel. Bir gazino sahnesi çekiyoruz, Bakırköy'de. Merdivenlerden Canan indi, elinde elbiseleriyle. Müjdat ve Ahmet benim yanımda oturuyor planlama yapıyoruz. Müjdat Canan'ı görünce, "Aman efendim Canan Gürsu hanımefendi geldiler." dedi. Hepimiz şaşırdık. "Müjdat nereden çıktı bu?" dedim. "Vallahi bilmiyorum. Benim içimden öyle geldi" dedi.

Canan Perver: Müjdat hala aile dostumuz, görüşürüz. Seneler geçti, Müjdat'a "Temel sana bir şey mi söylemişti de Canan Gürsu dedin?" dedim. "Vallahi yok, yemin ediyorum bir şey söylemedi. Canan, içimden geldi de söyledim." dedi. İşte böyle çöpümüzü çattı. Evlendik, seneler geçti.

REKLAM

Kaç yıl oldu evliliğiniz?

Canan Perver: 47 yıl oldu. 1979 ve 1980 doğumlu iki erkek evladımız var. Peş peşe iki oğlan. Çok iyi bir baba öncelikle. Eş olarak yüzde elli, yüzde elli.

Temel Gürsu: Ne hatamızı gördün acaba?

Canan Perver: Hiçbir şey bilmez. Mutfağa girse çatal, kaşık nerede desen yerini bilmez.

Temel Gürsu: Ama evlendiğimizde "Bu mutfağa girmeyeceksin" dedi. Öyle deyince tabii ben de girmedim. (Gülüyor)

Şu kapıdan Tanju Gürsu girse ne söylerdiniz?

Ağabeyim bizim evin babası gibiydi. Biz iki erkek kardeşiz. Üç de ablam var benim. Ben en küçükleriyim. Ama ağabeyim hakikaten babamdan sonra çok sevdiğim, saydığımdı. Çok gözümde tütüyor. Ne yapardım? Yani düşer bayılırdım herhalde. Beraber çok çalıştık, çok film çektik. Yönetmenliğini yaptım. Benden 7 yaş büyüktü ağabeyim. Bir gün sete geldi, "Temelciğim sen de artık yönetmensin. Ben oyuncuyum. Sen emredeceksin, ben yapacağım." dedi. Bu unutulacak bir laf değil yani gerçekten.