TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı "fevkalade büyük bir başarı" olarak nitelendirdi. Sürecin yürütülmesinde devlet kurumlarının sahiplenmesinin ve Meclis'in siyasi müzakere zemini oluşturmasının belirleyici olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sürecin diğer çatışma çözümü örneklerinden farklı olarak herhangi bir üçüncü göz olmadan, milli iradenin kontrolünde yürütüldüğünü ifade etti.

Sürecin temel özelliklerinden birinin devlet aklı ile millet vicdanının bütünleşmesi olduğunu belirten Kurtulmuş, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının süreci sahiplendiğini kaydetti. Bu süre içerisinde toplumun ortak vicdanını zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığını savunan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de siyasi müzakerelerin ve geleceğe ilişkin tartışmaların yürütülebildiği bir zemin haline geldiğini söyledi.

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Kurtulmuş, sürecin yalnızca siyasi partiler arasında değil, farklı toplumsal kesimlerin katılımıyla yürütüldüğünü belirterek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, kitle örgütlerinin ve hukuk camiasının görüşlerinin alındığını hatırlattı.

"Yasanın gerektirdiği adımlar atılmalı"

Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan raporun ardından 10 Ağustos'ta 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un sürecin hukuki referansını oluşturduğunu ifade eden Kurtulmuş, bundan sonraki aşamada yasanın gerektirdiği adımların atılması gerektiğini söyledi.

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Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında uygulamayı yürütecek kurulun çalışmalarına başladığını aktaran Kurtulmuş, Meclis bünyesinde ayrıca bir izleme komisyonu kurulacağını bildirdi. Komisyonun farklı siyasi partileri bir araya getirerek müzakereci demokrasi anlayışını sürdüreceğini belirten Kurtulmuş, sahadaki gelişmelerin raporlanması ve gerekli durumlarda yasal düzenlemeler konusunda tavsiyelerde bulunulmasının da komisyonun görevleri arasında olacağını kaydetti.

İzleme komisyonu 19 üyeden oluşacak

Meclis'te kurulacak izleme komisyonunun üye sayısına ve çalışma yöntemine ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, komisyonun Meclis'te grubu bulunan yedi siyasi partinin temsil ağırlıklarına göre oluşturulacağını açıkladı.

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Komisyonun üye sayısının 19 olacağını belirten Kurtulmuş, bu sayının kendisi hariç olduğunu ifade etti. Partilere üye bildirmeleri için yazı gönderileceğini kaydeden Kurtulmuş, komisyonun ihtiyaç duyulması halinde alt komisyonlar ve farklı çalışma birimleri oluşturabileceğini söyledi.

"Kendilerini komisyona davet etmeye devam edeceğim"

Kurtulmuş, Yeni Parti ve İYİ Parti'nin komisyona katılması yönündeki beklentisini de dile getirdi. Her iki partinin de önceki süreçte komisyon çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Her ne kadar her iki partiden de olumsuz bir yansıma olduysa da ben yine de kendilerine yazı yazacağım ve resmi olarak cevaplarını gönderene kadar kendilerini komisyona davet etmeye devam edeceğim."

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Siyasi partilerin büyük bölümünün kendisinin komisyona başkanlık etmesi yönünde görüş bildirdiğini de aktaran Kurtulmuş, komisyon başkanlığının nasıl şekilleneceğine ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.

Komisyonun ilk toplantısının takvimine ilişkin değerlendirmesinde ise önümüzdeki hafta siyasi partilerden cevapların gelmesini beklediğini belirten Kurtulmuş, Meclis'teki bütçe görüşmeleri başlamadan ilk toplantının yapılmasını umduğunu söyledi.

Silah bırakma sürecinin teyidi MGK tarafından yapılacak

Örgütün kendisini feshettiğinin ve silahları bıraktığının tespit ve teyidinin Meclis'te kurulacak izleme komisyonunun görevi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, bu sürecin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından takip edildiğini söyledi.

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Meclis komisyonunun süreci genel çerçevede izleyeceğini belirten Kurtulmuş, sahadaki çalışmaların ilgili güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından ayrıntılı şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Bu birimlerden gelecek geri bildirimler doğrultusunda Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütün bütün unsurlarıyla silah bıraktığını tespit etmesi halinde karar yayımlayacağını kaydeden Kurtulmuş, bunun ardından sürecin yeni bir aşamaya geçeceğini dile getirdi.

Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik mesajlarının etkisine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, İmralı'nın örgüt üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

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İmralı'dan gelen mesajların örgüt tarafından yakından takip edildiğini ve bu mesajlar doğrultusunda hareket edildiğini gördüklerini söyleyen Kurtulmuş, silahların bırakılması ve siyasal mücadele ortamının oluşturulmasına ilişkin açıklamaları önemli bulduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, örgüt içerisinde silahsızlanma sürecine uyum sağlamakta zorlanabilecek unsurlar bulunabileceğini belirterek, uzun yıllardır çatışma ortamında yaşayan bazı kişilerin yeni döneme adaptasyonunda güçlük yaşamasını olağan karşıladığını söyledi.

Bununla birlikte örgütün bir yılı aşkın süredir silah bırakma ve örgütsel faaliyetlerini sonlandırma yönünde irade ortaya koyduğunu savunan Kurtulmuş, bu iradenin örgütün bütün unsurlarıyla paylaşılmasının yararlı olacağını kaydetti.

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"Bu dönemin ilk gerekliliği eski siyasi ezberlerin geride bırakılması"

Silahsızlanmanın teyit edilmesinin ardından başlayacak toplumsal bütünleşme aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, yeni dönemde siyasi dil ve üslubun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumsal bütünleşmenin sağlanabilmesi için tarafların ayrıştırıcı söylemlerden uzaklaşması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu dönemin ilk gerekliliği eski siyasi ezberlerin geride bırakılmasıdır. Bunun ilk şartı da herkesin dil ve üslubuna dikkat etmesidir" dedi.

Kurtulmuş, özellikle örgüt ve örgüte yakın çevrelerin ayrılıkçı bir siyasi dilden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bölünmesi, ayrı bir devlet veya federasyon kurulması gibi hedeflerin bulunmadığının açık biçimde ortaya konulması gerektiğini savunan Kurtulmuş, taleplerin Cumhuriyet'in demokratikleşmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi çerçevesinde dile getirilmesi gerektiğini söyledi.

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Bu süreçte etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii ve Alevi vatandaşları birbirinden ayıran söylemlerin sürece zarar vereceğini belirtti.

Kurtulmuş, ayrımcı dilin yalnızca bir kesimden kaynaklanmadığını, diğer çevrelerin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, Kürtleri ve diğer etnik veya mezhepsel grupları ikinci sınıf vatandaş olarak gören yaklaşımların Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi.

Toplumsal bütünleşmenin sağlanması için karşılıklı ötekileştirmenin sona ermesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, ortak vatan anlayışının güçlendirilmesine işaret etti.

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"Mesele sonuç almaktır, siyasi şov yapmak değildir"

Olası geri dönüş süreçlerinin gösteriye dönüştürülmemesi ve topluma yeniden entegrasyonun hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine ilişkin soruya da yanıt veren Kurtulmuş, şimdiye kadar yaşanan münferit olaylar dışında toplumun ortak vicdanını rahatsız edecek görüntülerin ortaya çıkmadığını savundu.

Bundan sonraki süreçte de ilgili tarafların gerekli hassasiyeti göstermesini beklediklerini belirten Kurtulmuş, "Çünkü mesele burada sonuç almaktır, siyasi şov yapmak değildir" ifadelerini kullandı.

Meclis izleme komisyonunun Süleymaniye, Erbil veya İmralı gibi yerlere ziyaret gerçekleştirmesinin planlanmadığını da açıklayan Kurtulmuş, bu aşamada komisyonun temel görevinin Meclis adına süreci aktif biçimde takip etmek olacağını söyledi.

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Komisyonun zaman zaman ilgili kurul, istihbarat birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile istişarelerde bulunabileceğini aktaran Kurtulmuş, yetkililerin komisyona çağrılarak bilgi vermesinin, gerektiğinde TBMM Genel Kurulu'nun da bilgilendirilmesinin mümkün olacağını kaydetti.

Ancak silahların nerede ve kaç adet bırakıldığının tespit edilmesinin komisyonun görevi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, bu konuda güvenlik ve istihbarat birimlerinin yetkili olduğunu ifade etti.

Yeni Parti'ye komisyona katılma çağrısı

Yeni Parti'nin izleme komisyonuna katılmama yönündeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, partinin önceki komisyon çalışmalarında önemli katkılar sunduğunu söyledi.

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Önceki komisyonun raporunun hazırlanmasında Yeni Partili üyelerin emeği bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu katkının yeni dönemde de sürdürülmesinin doğal olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, partiye yönelik çağrısında farklı görüşlerin komisyon içerisinde dile getirilmesinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Gelin en farklı fikrinizi söyleyin, en ters fikrinizi söyleyin, sizin açınızdan olmaz gördüğünüz meseleleri nasıl oldurabiliriz, onları gelin burada müzakere edelim."

Komisyonun yalnızca örgütün silahsızlandırılmasını takip eden bir yapı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, komisyonun demokratik müzakere ve istişare için güçlü bir yasal zemin oluşturduğunu söyledi.

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Yeni Parti'nin komisyona katılmama gerekçeleri arasında demokratikleşme adımlarında yeterli ilerleme sağlanmadığı yönündeki değerlendirmelerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, önceki komisyon raporunun geniş bir oy oranıyla kabul edildiğini vurguladı.

Raporda örgütün silah bırakma sürecine ilişkin başlıkların yanı sıra Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacına yönelik önerilerin de yer aldığını belirten Kurtulmuş, raporun 6'ncı bölümünde silah bırakma sürecinin, 7'nci bölümünde ise demokratikleşme adımlarının ele alındığını söyledi.

"Bireysel suçlarda milletvekilleri de sorumlu olmalı"

Kurtulmuş, izleme komisyonunun bu başlıklardaki gelişmeleri takip etmesi ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunması gerektiğini belirterek komisyonu "bir fikri takip heyeti" olarak tanımladı.

Kurtulmuş'tan dokunulmazlık açıklaması: "Bireysel suçlarda milletvekilleri de sorumlu olmalı"

Söyleşide milletvekili dokunulmazlıkları da gündeme geldi. Dokunulmazlıkların siyaset açısından gerekli olduğunu belirten Kurtulmuş, bu korumanın siyasi düşüncelerin ifade edilmesi ve kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı tutulması gerektiğini savundu.

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Milletvekillerinin siyasi görüşlerini açıklarken soruşturma ve kovuşturmalarla karşı karşıya kalmaması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bireysel suçlar bakımından milletvekillerinin diğer vatandaşlardan farklı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, konuya ilişkin görüşünü şu sözlerle açıkladı:

"Yıllardır şahsi görüşüm, dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama sadece kürsü masuniyeti, yani siyasi fikirlerin ifade edilmesi, siyasi fikirler ifade edilirken ortaya çıkabilecek herhangi bir soruşturma ve takibattan politikacıların bir şekilde korunması için dokunulmazlıklar şarttır."

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Buna karşılık bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar ve üçüncü kişilere karşı işlenen suçlarda milletvekillerinin dokunulmazlıktan yararlanmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu tür suçlarla ilgili soruşturmaların milletvekilliği döneminin sona ermesi beklenmeden yürütülebilmesinin önünün açılmasını istedi.

Kurtulmuş, siyasi faaliyetlerin ve kürsü dokunulmazlığının güçlü biçimde korunmasının demokrasinin gereği olduğunu, bunun dışındaki bireysel suçların ise genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Siyasi iddialara ilişkin davalar kısa sürede sonuçlanmalı"

CHP kongresi sonrasındaki iddialar ve bazı siyasi isimlere yönelik para trafiği suçlamaları hakkındaki soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, bildiği kadarıyla henüz açılmış bir dava bulunmadığını söyledi.

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Ortaya atılan iddiaların siyasi tartışmalara neden olduğunu belirten Kurtulmuş, bu tür davaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının doğru yaklaşım olacağını ifade etti.

Kurtulmuş, "Benim şahsi kanaatim, bu tür davaların mümkün olan en kısa sürede bitirilmesini sağlamak olmalı" dedi.

Siyasi aktörlere yönelik suçlamaların uzun süre sonuçsuz kalmasının tartışmaları derinleştirebileceğine işaret eden Kurtulmuş, hukuki sürecin tamamlanmasının önemini vurguladı.

Yatırım fonu soruşturması: "455 bin kişi mağdur"

Kurtulmuş'un gündemindeki başlıklardan biri de yatırım fonu üzerinden yaşanan mağduriyetler ve bu kapsamda yürütülen soruşturma oldu.

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Fon meselesini çocukluğunda gördüğü kumar düzeneklerine benzeten Kurtulmuş, söz konusu fonun hayali değer artışları üzerinden ekonomik getiri oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fonun işleyişine ilişkin eleştirilerini dile getiren Kurtulmuş, 455 bin kişinin fondaki yatırımları nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra fonun dışında kalan ancak Borsa'daki hisse değerlerindeki düşüşten etkilenen yatırımcıların da bulunduğunu belirtti.

Kurtulmuş, söz konusu süreçte yüzde 25 ve yüzde 38 oranlarında değer kayıpları yaşayan yatırımcıların bulunduğunu ifade ederek, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

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Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını, bazı isimlerin tutuklandığını ve bazılarına yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini belirten Kurtulmuş, operasyonların ayrıntılı biçimde yürütüldüğünü söyledi.

Yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için fon kurulu aracılığıyla çalışmalar yapıldığını da aktaran Kurtulmuş, ancak mağduriyetlerin tamamen ortadan kaldırılması için daha fazla çalışma gerektiğini kaydetti.

Soruşturmanın yalnızca doğrudan suç işlediği belirlenen kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, ihmali veya kusuru bulunanların da hesap vermesi gerektiğini söyledi.

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Kurtulmuş, soruşturmanın kapsamına ilişkin beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu meselenin tamamıyla ayan beyan çözülmesi, hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde suçluların, sadece suçluların değil, kimin ihmali, kusuru, hatası varsa onların hepsinin mutlaka hak ettikleri cezayı bulmaları milletin beklentisidir."

"Siyasetçi suçlamaktan masum değildir"

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen listenin açıklanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, meselenin yalnızca listede yer alan kişilerden ibaret olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

Kimin hatası veya kusuru varsa ayrım yapılmaksızın hesap sorulması gerektiğini belirten Kurtulmuş, soruşturmanın siyasi polemik konusu haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Listede kaç milletvekilinin bulunduğu üzerinden tartışma yürütülmesini doğru bulmadığını belirten Kurtulmuş, soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Siyasi kurumların bütünüyle suçlanmasına karşı çıkan Kurtulmuş, bireysel sorumluluk ile siyaset kurumunun tamamının hedef alınmasını birbirinden ayırmak gerektiğini söyledi.

"Herhangi bir suçu varsa, kimin varsa hesabını soralım. Ama siyasetçi diye başlayarak topyekun bütün siyasetçileri suçlamanın da son derece haksızlık olduğunu düşünüyorum" diyen Kurtulmuş, siyasetçilerin de diğer kişiler gibi işledikleri suçlar bakımından sorumlu tutulması gerektiğini, ancak bireysel iddiaların bütün siyasi aktörlere mal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

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"Netanyahu bütün insanlık için bir felakettir"

Söyleşinin dış politika bölümünde İsrail, Gazze, Filistin'in devlet olarak tanınması ve Netanyahu sonrası kurulabilecek İsrail hükümetinin bölgeye etkileri ele alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle eleştiren Kurtulmuş, Netanyahu'nun yalnızca Türkiye ve bölge ülkeleri için değil, bütün insanlık için bir felaket olduğunu savundu.

Netanyahu yönetiminin üç yıldır sistematik biçimde insanlık suçları işlediğini ileri süren Kurtulmuş, bu suçların yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını, Batı Şeria'daki Filistinlileri de kapsadığını söyledi.

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Netanyahu'nun uluslararası mahkemelerde hesap vermesi ve ceza alması gerektiğini belirten Kurtulmuş, İsrail'in saldırganlığının yalnızca Netanyahu ile açıklanamayacağını ifade etti.

İsrail devletinin kuruluşundan bu yana izlediği politikaların da değerlendirilmesi gerektiğini savunan Kurtulmuş, toprak işgalleri, yerleşim politikaları ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik uygulamaların uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

Kurtulmuş, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik politikalarının süreklilik taşıdığını belirterek, "Bunu bilmeden Orta Doğu'da siyaset yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

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İsrail'deki siyasi partilerin önemli bir bölümünün Arz-ı Mevud anlayışını benimsediğini öne süren Kurtulmuş, bu yaklaşımın yalnızca Netanyahu'ya veya tek bir siyasi partiye ait olmadığını savundu.

Netanyahu sonrası Gazze'deki ateşkes beklentisi

Gazze'deki durumun iyileştirilmesine yönelik uluslararası girişimleri de değerlendiren Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının kalıcı bir barış planı olarak nitelendirilmesinin zor olduğunu, ancak ateşkesin sağlanması bakımından önem taşıyabileceğini söyledi.

İsrail'in şimdiye kadar verdiği sözlerin tersine hareket ettiğini ileri süren Kurtulmuş, uluslararası toplumdan gelen baskının artmasının ve Netanyahu sonrası yeni bir hükümetin kurulmasının İsrail'in politikalarında değişiklik yaratabileceğini ifade etti.

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Böyle bir gelişmenin en azından Gazze'de yaşayan sivillerin nefes almasını sağlayabileceğini belirten Kurtulmuş, asıl hedefin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması olması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devleti'nin yalnızca diplomatik açıklamalarda veya kağıt üzerinde tanınmasının yeterli olmadığını belirten Kurtulmuş, toprak bütünlüğü ve egemenliği bulunan, fiziken var olan bir devletin kurulması gerektiğini söyledi.

"Avustralya'nın Filistin'i tanımasını olumlu gelişme"

Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik uluslararası adımlara da değinen Kurtulmuş, Avustralya'nın geçmişte İsrail'e destek veren ülkeler arasında bulunduğunu ancak daha sonra Filistin Devleti'ni tanıdığını söyledi.

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Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin de Filistin'i tanıma yönünde adımlar attığını belirten Kurtulmuş, bu gelişmeleri olumlu bulduğunu ifade etti.

Ancak uluslararası kamuoyunun bu noktaya gelmesinin ağır bir insani bedel sonucunda gerçekleştiğini söyleyen Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan can kayıplarına dikkat çekti.

Kurtulmuş, uluslararası sistemin İsrail'in politikalarına karşı yeterli siyasi irade ortaya koymadığını savunarak, yaşananlardan yalnızca İsrail yönetiminin değil, gelişmelere seyirci kalan uluslararası sistemin de sorumlu olduğunu ileri sürdü.

"İsrail'i durdurmak siyasi kararlılık gerektiriyor"

İsrail'in 7 Ekim sonrasında bölgedeki farklı ülkelere yönelik saldırılarına da değinen Kurtulmuş, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen ve Katar'ın İsrail'in bombaladığı ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

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İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerini sert ifadelerle eleştiren Kurtulmuş, mevcut durumun durdurulması gerektiğini belirtti.

Bunun yalnızca diplomatik açıklamalarla sağlanamayacağını, ülkelerin güçlü bir siyasi irade ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, söyleşisini şu değerlendirmeyle tamamladı:

"Bunu durdurmak lazım. Bu da siyasi kararlılık gerektiriyor ve ülkelerin de bu siyasi kararlılığını, sözü güçlü bir şekilde ortaya koymaları lazım."