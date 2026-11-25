ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi yetkililerinin, İran'da yönetimdeki üst düzey isimlere yönelik suikast düzenleyip düzenlememe konusunu tartıştığı öne sürüldü.

NBC News'in adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de Trump yönetimi içinde İranlı yetkililerin hedef alınıp alınmaması gündemde.

Bu suikastlara destek veren Trump yönetimi yetkililerinin, suikastların Başkan Donald Trump'ın savaşı sona erdirmesine imkan tanıyabileceğini savunduğunu belirten kaynaklar, bu yetkililerin, böyle bir operasyonun, geriye kalan İran yönetimine, "ABD’nin liderlerini her an bulup hedef alabileceği ve öldürebileceği" yönünde net bir mesaj verebileceğini savunduklarını aktardı.

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Kaynaklar, bu öneriye karşı çıkan yetkililerin ise İran'da hayatta kalan liderleri güçlendirebileceği ve savaşı bitirmeye yönelik gelecekteki müzakerelerin güvenilirliğini zedeleyebileceği uyarısında bulunduklarını belirtti.

TRUMP'IN ÖNÜNDE BİRÇOK SEÇENEK VAR

Trump'ın İran savaşına yönelik yeni adımlar konusunda henüz nihai bir karara varmadığını kaydeden yetkililer, Trump'ın İran'a yeni büyük bir askeri operasyon da dahil birçok seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Kaynaklar, İranlı liderlerin ortadan kaldırılması ihtimalinin uzun süredir Trump'a sunulan seçenekler arasında olduğunu ancak son haftalarda bu seçeneğin yeniden gündemde olduğunu ifade etti.

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NBC'ye açıklamada bulunan bir Trump yönetimi yetkilisi, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutan ve İran ekonomisinin çöküşünü yaşayan ABD, çok güçlü bir konumdadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasına işaret eden yetkili, "Başkan Trump'ın elinde pek çok seçenek var ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için mümkün olan en iyi kararı verecektir." görüşünü paylaştı.

ABD, ALİ HAMANEY'İ HEDEF ALMIŞTI

İran ile ABD arasında yıllardır devam eden diplomatik ve askeri gerilim, Trump döneminde daha da karmaşık hale geldi. Bu durum, 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarıyla savaşa dönüşmüştü.

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Saldırılarda İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin yanı sıra sivil altyapı da hedef alındı. Üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin hayatını kaybettiği saldırılarda, İran'ın önceki lideri Ali Hamaney de ailesinden bazı isimlerle birlikte yaşamını yitirmişti.

Tahran yönetimi, saldırıları ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir müdahale olarak nitelendirerek, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almıştı.