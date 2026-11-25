Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini aktaran Başkan Özbek, "Türk milleti olarak mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Filistin'e destek için açılan pankartlar nedeniyle İsrail'in sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

Açıklamanın devamında Özbek, "Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur. Temennimiz UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikayete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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ASTON VILLA MAÇINDA DA AÇILDI

Galatasaray taraftarı, İsrail'in tavrına karşılık olarak Aston Villa maçında da Filistin'e destek vermek için pankartları açtı.

KONUYA UEFA'DAN YANIT GELDİ

The Athletic, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberini kaynak kaynak göstererek UEFA cephesiyle görüştü. The Athletic'te yer alan habere göre; UEFA yetkilileri, İsrail hükümetinden bir şikayet alıp almadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak haberde UEFA'nın, Filistin bayraklarının ve görsellerinin sergilenmesinin kışkırtıcı olarak değerlendirilmediğini ve bu nedenle disiplin cezası olmaksızın müsabakalarda izin verdiği aktarıldı.

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Ayrıca konuyla ilgili yorum almak için İsrail hükümetiyle de iletişime geçildiği ve yanıt beklendiği de ifade edildi.