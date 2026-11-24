UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇ İÇİN MUTLUYUZ AMA ŞEHİTLERİMİZ VAR"

Maç için mutluyuz ama şehitlerimiz var... Bu haberler bizi üzüyor, başsağlığı dileyerek başlayacağım. Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Çok pozisyon üretmedik ama ikinci yarı rakibi kalemize hiç getirmedik. Fiziksel olarak Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak en önemli şeylerden biriydi. Muhteşem bir seyirci vardı. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

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"DENİZ GÜL İNANILMAZ DEVAM ETTİ"

Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve %100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti.

"BİR ÜST TURU HEDEFLİYORUZ"

Ülke puanı, her şey çok değerli... Bu galibiyeti herkese armağan etmek istiyorum. Türk takımlarının neler yapabildiğini, bu sene Avrupa'da oynayan bütün takımlarımız gösteriyor. Fenerbahçe de oynayacak, Arda Hoca da var orada, gönlümüz nereye gidecek. Türk takımlarının başarısı çok önemli. Beşiktaş, Trabzonspor da var. Biz de bir üst turu hedefliyoruz.

"ÇOK BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK"

Neler yapabilecek, hangi kadroyla çıkacak, oyun içerisinde neler yapacak? Hesaba kattığımız birçok şey vardı bence. Taktiksel anlamda en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Belki çok fazla pozisyon üretmedik ama rakibimize hiç kalemizi tutan şut vermeden, özellikle ikinci yarı bence hem taktiksel olarak hem fiziksel olarak da çok büyük bir üstünlük kurduk rakibimize karşı.

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"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR GECE"

Burada tabii ki planlarımız, oyuncularımızla yaptığımız planlarımız ama oyuncularımızın çok özverisi ve Galatasaray taraftarının yine bugün statta takımla birlikte, takımın oyunuyla birlikte onların da isteklerini, desteklerini birleştirmesi. Bence özellikle 1-0 sonrası çok fazla rakibi kalemize yaklaştırmadık. Bu baskıyı kurmamızda seyircimizle birliktelik de çok önemli oluyor tabii ki. Dediğim gibi önemli bir gece, Türk futbolu için önemli bir gece.

"AYAĞI İYİ OLAN BİR KALECİYE SAHİPLER"

Aston Villa takımı çok hareketli bir takım, özellikle McGinn ve Manzambi ile birlikte çok gezen bir takım oldular, çok pozisyonel oynamadılar. Burada da hem adam adama baskılara oyunun başında önce Torreira ile gitmeye çalıştık, tek gitmeye çalıştık. Devamında Lemina'yı da çıkartıp oraya daha yüksek şiddette baskıları yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi hareketli bir takım ve gerçekten çok iyi ayağı olan bir kaleciye sahipler. Yani kaleciye baskı yapamıyorsunuz; kaleci ayağıyla çözüyor, kısa ve uzun her yeri çözüyor. O yüzden bunu düşünerek zaman zaman baskılara gittik.

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"HER MAÇIN BAŞKA HİKAYESİ VAR"

Her maçın başka hikâyesi var; bu zaman zaman anlaşılıyor, bazen anlaşılmıyor ama önemli olan Galatasaray takımını o zirveye doğru götürebilmek, Avrupa'da bu maçları oynayabilmek. Yani her maç benim için bir tecrübe oluyor, bunu da söylemem gerekiyor. Her Şampiyonlar Ligi maçı benim için bir tecrübe oluyor. Bu maçları oynadıkça oyunu, rakibi çok daha iyi tanıyorsunuz; oyuncularınızı daha iyi tanıyorsunuz. Ama iç saha maçları performansımız bu anlamda her zaman çok yüksek oluyor.